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İstanbul'da sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı
Jandarma ekiplerince, sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
|09 Ocak 2021 13:00
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Fatih ve Bakırköy'de 2 kişinin sahte kimlik belgesi, sürücü belgesi, kaza tutanak raporu ve sağlık raporu düzenlediğine dair alınan bilgi üzerine harekete geçti.
Şüpheliler A.A. ve M.T.'nin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, aramada başkalarının adına düzenlenmiş 12 sahte kimlik, 8 sahte sürücü belgesi, 25 kredi kartı ve dolandırıcılık yöntemiyle elde edildiği değerlendirilen 100 bin lirayı ele geçirdi.
Öte yandan, zanlıların dolandırıcılık yöntemiyle elde ettikleri belirlenen 10 ayrı banka hesabındaki toplam 400 bin liraya da el konuldu.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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