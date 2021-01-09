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Tekirdağ Belediye Başkanı, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu

Tekirdağ Belediye Başkanı: "Evlerimizde çok küçük dokunuşlarla su kullanımımızı azaltarak tasarrufta bulunabiliriz. Örneğin, duş sürenizi kısaltarak, dişlerinizi fırçalarken suyu kapalı tutarak, bulaşıklarınızı elinizde yıkarken musluğu açık bırakmayarak tasarruf edebilirsiniz"
 09 Ocak 2021 13:27
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Tekirdağ Belediye Başkanı, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaşanan kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle son yılların en kurak dönemlerinin yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

Vatandaşları su tasarrufu konusunda daha duyarlı olmaya çağıran Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuraklıktan ilimiz de payına düşeni alıyor. Son yıllara baktığımızda özellikle yağış oranında büyük düşüşler görüldüğü, yağışların mevsim normallerinde gerçekleşmemesine bağlı olarak kuraklığın arttığı görülmektedir. Başta yüzeysel sular olmak üzere daha sonrasında yer altı suları hızla azalmaktadır. Koronavirüs salgını dolayısıyla artan hijyen hassasiyeti ve buna bağlı olarak su ihtiyacının artması karşımıza olumsuz bir tablo çıkarıyor. Bu sene kişi başı su tüketimi pandemi nedeniyle daha da yükseldi. Hijyen kurallarına çok dikkat edelim ancak suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya özen gösterelim."

Albayrak, Tekirdağ genelinde şebekeye verilen suyun, içme suyu depolarını dolduracak ve il nüfusunun evsel kullanımını karşılayabilecek kapasitede olduğunu bildirdi.

Özellikle yaz aylarında dikkat edilmeden yapılan bahçe tarımı ve hayvancılık amaçlı sulama faaliyetleri sonucunda kırsal mahallelerde belli saatlerde su sorunu yaşandığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Kış aylarında yaşanan kuraklıkla birlikte bu durum ciddi boyutlara ulaşıp su kaynaklarının azalmasına sebep olmaktadır. Evlerimizde çok küçük dokunuşlarla su kullanımımızı azaltarak tasarrufta bulunabiliriz. Örneğin; duş sürenizi kısaltarak, dişlerinizi fırçalarken suyu kapalı tutarak, bulaşıklarınızı elinizde yıkarken musluğu açık bırakmayarak, musluğunuzdan sıcak su akana kadar gelen soğuk suyu biriktirerek, çamaşır ve bulaşık makinenizi tam dolu şekilde çalıştırarak, rezervuarlarınıza dolu bir şişe koyarak ve damlayan musluklarınızı tamir ettirerek tasarruf edebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımızı bu sorumluluk bilinciyle su kullanımında duyarlı olmaya davet ediyorum."
Anadolu Ajansı
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