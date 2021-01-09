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Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın sonuçları açıklandı

Bakan Varank: "145 farklı üniversiteden 1359 farklı projede yer almak üzere 1500 lisans öğrencimizi destekleyeceğiz"
 09 Ocak 2021 14:22
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Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın sonuçları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) sonuçlarının belli olduğunu bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın sonuçlarına ilişkin, "145 farklı üniversiteden, 1359 farklı projede yer almak üzere 1500 lisans öğrencimizi destekleyeceğiz. Araştırma ekosistemine katkı sağlayacak gençlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Program "COVID-19 Türkiye Platformu" projeleri için başlatılmıştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Varank'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Söz konusu programı ilk kez "COVID-19 Türkiye Platformu" projeleri için başlattıklarını belirten Varank, şunları ifade etti:

"Son çağrısına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla çıktığımız bu program sayesinde özellikle lisans düzeyindeki genç öğrencilerimizin heyecanları, STAR'ı yaygınlaştırmamızın önünü açtı. Sadece lisans öğrencileri için tüm TÜBİTAK destekli projelere bu imkanı getirdik."

- "Teori ile pratik birleşecek"

Varank, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele doğrultusunda geçen yıl çağrıya çıktıklarını anımsatarak, "Kamu destekli Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen öğrenci ve araştırmacılarımız, bu programımıza yoğun ilgi göstermişti. Çağrımızı kısa sürede sonuçlandırdık. Genişletilmiş yeni programın sonuçlarını da yılın ilk günlerinde açıklamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Programla gençlerin eğitim aldıkları alanlarda en başından itibaren saha tecrübesi edineceklerini bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Teoriyle pratiği birleştirebilecekler. Programla lisans öğrencilerimizi yenilikçiliğe, üretime, Ar-Ge çalışmalarına ve bilim insanı olmaya yönlendirmiş olacağız. Bir ürün ortaya çıkarma, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirebilme imkanı bulabilecekler. Özetle, bu genç arkadaşlarımız Milli Teknoloji Hamlemize önemli katkı sağlayacak. Programın gençlerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

- Davet mektubu gerekiyor

STAR, fen, mühendislik ve sağlık alanında TÜBİTAK destekli tüm programlarda yer almak isteyen lisans öğrencilerine yönelik kurgulandı.

Program kapsamında öğrenciler halen yürürlükteki TÜBİTAK destekli bir projede yer almak için başvuru yapıyor. Ön koşul olarak da öğrencinin üniversite başarısının yanında ilgili proje yürütücüsünden davet mektubu alması gerekiyor.

Programa başvurular 2-30 Kasım 2020'de alındı. Proje yürütücülerine ve lisans öğrencilerine yönelik çağrıya 12 bin 709 öğrenci başvuru yaptı. Yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından programa kabul edilen öğrenciler belirlendi.

- ODTÜ ilk sırada

Program kapsamında desteklenecek 1500 öğrenci arasında 147 öğrenciyle ODTÜ ilk sırada yer alırken, bu üniversiteyi 108 bursiyerle İstanbul Teknik Üniversitesi ve 72 öğrenciyle Hacettepe Üniversitesi takip etti.

Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarda 134 bölümden öğrenci STAR bursiyeri oldu. 143 bursiyerle en çok elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerinin kabul edildiği programda, bu bölümü 132 öğrenciyle moleküler biyoloji ve genetik, 126 öğrenciyle tıp bölümleri izledi.

145 üniversiteden 793'ü kadın, 707'si erkek olmak üzere toplam 1500 STAR bursiyeri, aylık 750 lira burs alacak. Öğrenciler, program sonuçlarını "https://star.tubitak.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
Anadolu Ajansı
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