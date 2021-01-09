Erdoğan: Rutin bir atamayı fırsata çevirenleri takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu köprü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere tüm şehirlerimizdeki ulaşım konforlu, hızlı hale gelecektir. Vakitten ve akaryakıttan da önemli tasarruflar sağlanacaktır.

Türkiye'nin kalkınma altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden ilerliyoruz.

"Rutin bir atamayı fırsata çevirenleri takip ediyoruz"

Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Aynı zihniyeti 6-8 Ekim olaylarında, 17-25 Aralık'ta, Gezi eylemlerinde gördük.