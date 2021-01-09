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Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
 09 Ocak 2021 14:40
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Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Cizre ilçesinde çukur eylemleri döneminde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ve İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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