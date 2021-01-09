Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 ev karantinaya alındı
|09 Ocak 2021 14:42
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 34 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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