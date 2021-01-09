Muş'ta terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
|09 Ocak 2021 14:57
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Muş'ta terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Durugöze köyünde 3 Ağustos 2013'te silahlı terör örgütü üyesi cenazesinde PKK/KCK propagandası gerçekleştiren kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda il merkezi ve Korkut ilçesinde 6 Ocak 2021'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlıdan 7'si yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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