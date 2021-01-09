1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Prof. Dr. Tükek: Yılbaşı eğlenceleri vaka sayılarını artırdı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu, yılbaşının da içinde bulunduğu döneme baktığımız zaman, hemen akabindeki 3 günde sayılarda artış oldu. Pazartesi günü önce 14 binli rakamlar, arkasından 13 ve 12 binli rakamları gördük. Kendi açımızdan da, hastanemiz açısından da baktığımız zaman Türkiye'deki sayılara paralel olarak, Pazartesi ve Salı günleri vaka sayımızda yüzde 50 bir artış oldu" dedi.
 09 Ocak 2021 15:34
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Tükek: Yılbaşı eğlenceleri vaka sayılarını artırdı

Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Pazartesi ve Salı günleri vaka sayılarında artış gözlendi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, bu artışın kendi hastanelerinde de yüzde 50 oranında olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tükek, vaka sayılarının kısıtlamanın ardından yükselmesini, yılbaşında vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunması ve sosyal mesafeye uymamasına bağlıyor. Tükek vatandaşlara, özel günlerde aile ya da yakın çevre ile bir araya gelmenin ve sosyal mesafe kuralını unutmanın büyük bir tehlike olduğunu hatırlattı. Bu durum, ev içi bulaş riskinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

"YILBAŞININ ARDINDAN VAKA SAYILARI ARTTI"

Yılbaşının da içinde bulunduğu yaklaşık 4 günlük kısıtlamanın ardından, vaka sayılarında artış olduğunu ifade eden Tükek, bunu vatandaşların yılbaşı için evlerde toplanmalarına bağlıyor. Tufan Tükek, "Hepimizin izlediği gibi, zaten akşam açıklanan rakamlara da baktığımız zaman, vaka sayılarının 9 binlere kadar düştüğünü gördük. Aynı şekilde buna bağlı olarak, biraz daha geriden gelmek ile birlikte ağır hasta sayısında, ölümlerde düşüş olduğunu gözlemledik. Demek ki bu sokağa çıkma kısıtlamaları işe yarıyor. Hakikaten de tam da zamanında alınmış bir karar gibi gözüküyor. Ancak son günlerde, özellikle bu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu, yılbaşının da içinde bulunduğu döneme baktığımız zaman, hemen akabindeki 3 günde sayılarda artış oldu. Zaten belki de bu beklenen bir artıştı. Çünkü en çok kaygı duyduğumuz neydi? "Yılbaşı gecesi insanlar sosyal mesafeye uymayabilir mi?" Tabii her ne kadar kısıtlılık sokakta olsa da, bu gecelerde ev içlerinde buna dikkat edilmeyebilir diye bir endişemiz vardı" diye konuştu.

"PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ VAKA SAYIMIZDA YÜZDE 50 ARTIŞ GÖRDÜK"

Tükek, şöyle devam etti:

"Hakikaten de Pazartesi günü önce 14 binli rakamlar, arkasından 13 ve 12 binli rakamları gördük. Kendi açımızdan da, hastanemiz açısından da baktığımız zaman Türkiye'deki sayılara paralel olarak, Pazartesi ve Salı günleri vaka sayımızda yüzde 50 bir artış gördük gerçekten. Yatan hastalarımız ve ağır hasta anlamında şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şu anki vaka sayısının da giderek azalması, geçtiğimiz günlerdeki artışın yılbaşı gecesinin getirmiş olduğu bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim 12 bine kadar geriledi. Belki daha da gerileyecek"

"BU BİZE KISITLAMA İHTİYACIMIZIN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Bu durumun toplumun kısıtlama ihtiyacının çok yüksek olduğu anlamına geldiğinin altını çizen Tükek, "Bu bize şunu gösteriyor, gerçekten kısıtlama ihtiyacımız çok yüksek. Kısıtlama ile vaka sayısındaki azalma çok önemli. Vaka sayısında azalma, bize ağır hasta ve ölüm sayısındaki azalmaları da birlikte getirecek. Çünkü vaka sayısında ne kadar çok artış olursa, toplumda bu hastalığı ağır geçirecek ve ölecek kişilerin yakalanma riski artıyor. Bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden biri, vaka sayısındaki azalmayı sağlamak. Aşılar oluşana kadar, toplumsal bağışıklığı elde edene kadar, bu şekilde kısıtlama ve kurallara uyarak elde etmemiz gerektiği artık çok aşikar. Bunu bir yıl içinde iyi öğrendik. Bizim yapmamız gereken de aşıların yayın olarak uygulanacak Mart ayının sonuna kadar bu kurallara uymak ve mümkün mertebe uygulamak" dedi.

EV İÇİ BULAŞ RİSKİ

Yılbaşı gecesi örneğinden hareketle aile içi bulaşa dikkat çeken Tükek, şunları söyledi:

"Tabii yılbaşı gibi, bayramlar gibi aile yemeklerinin yenmek istendiği ve bir araya gelmelerin fazla olduğu dönemlerde, bulaş riski yüksek. Bir kişi bu virüsü taşıyorsa, aile içerisindeki herkese bulaştırma ihtimali çok yüksek. Çünkü aile içine girdiğiniz zaman maske takmıyorsunuz ve yemek yediğiniz zaman maskeyi çıkartıp aynı masaya oturuyorsunuz. O insanlarla çok yakın temasta ve sohbet ortamında oluyorsunuz. Bu ortamlarda zaten, bir kişide bile virüs olsa, diğerlerinin de enfekte olması demek. Dolayısıyla bu artışların da nedeni çok net bir şekilde bu."

"MUTANT VİRÜS DAHA HIZLI BULAŞIYOR, TOPLUMUN DAHA FAZLA KORUNMASI LAZIM"

Hızlı bulaşan mutan virüs nedeniyle tedbirlere çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Tufan Tükek, "Mutant virüsün bizim için en önemli özelliği hızlı bulaşabilmesi. Dolayısıyla toplumda, bu hastalığı ağır geçirecek kişilerin bu hastalığa yakalanmaması için bizim toplumu korumamız lazım. Hastalık çok hızlı bulaşıyorsa, vatandaşlarımızı bir kat daha fazla korumamız lazım. Çünkü dediğim gibi aile içinde bir ailede bir kişi olduğunda o ortamdaki bütün kişileri enfekte edebiliyor. Özellikle bu yeni mutant virüslerin enfeksiyon yapma kapasitesinin yüksek olduğu söyleniyor. Dolayısıyla vaka sayısı artarsa, bu hastalığı ağır geçirecek ve ölecek kişileri hastalık yakalıyor. Bunun önüne geçebilmek açısından bu kişileri korumamız lazım. Yapmamız gereken, toplumun tamamını korumak için ne gerekiyorsa, bilimsel önerilere uyalım, dişimizi sıkalım, insanlarla aramıza mesafeye koyalım. Sonra güzel günler bizi bekliyorö diye konuştu.

"4 GÜNLÜK TATİLDE İNSANLAR BİR ARAYA GELME DÜŞÜNCESİNE YÖNELDİ"

Kadir Berkay Güleç, "Açıkçası bireysel olarak iki kişi vakit geçirdik. Çevremdekileri düşünürsem, arkadaşlarımın arkadaşlarıyla bir araya geldiği doğru. 4 günlük tatilde şehir dışına gidenler de oldu. Bir araya gelme düşüncesine yöneldi insanlar zatenö dedi.

"KALABALIKTIK AMA EV BÜYÜK"

Aile bireyleri ile evlerinde toplandıklarını ve kalabalık olduklarını ifade eden Mert Türkcan, "Ailemle birlikteydim. Dışarıda arkadaşlarımız ile parti yapacağımız gibi, aynı şekilde ailemiz ile parti yaptık. Kısıtlama kötüydü ama hiç yapmadığımız şeyleri bu sene yapmış olduk ailemizle. Evet biz kalabalıktık ama ev büyük. Kalabalık bir aileyiz, 8-9 kişi falandık ama bizim ev 3 katlı. Metrekare başına sosyal mesafeyi koruduk sıkıntı yok. 1 metre arayla dans ettik"

"BEN EVDEYDİM AMA ARKADAŞLARIMIN ÇOĞU TOPLANDI"

Her yılbaşı olduğu gibi evde olduğunu dile getiren bir başka vatandaş ise, "Üniversiteden arkadaşlarım var, onlar her zaman toplanıyorlar. Ben evdeydim ama arkadaşlarımın çoğu toplandı. Ona bir kısıtlama gelemiyor. Toplandılar bayağı, bence bundan olmuştur diye düşünüyorum" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ortopedi uzmanı Necati Emirhan, Kovid-19'a yenik düştü
07 Ocak 2021 23:23		 'Covid 19, aşılamayla birlikte çiçek hastalığı gibi yok olacak'
07 Ocak 2021 20:36
Prof. Dr. Usta: Aşı olunca her şey normale dönmeyecek
07 Ocak 2021 19:17		 Vaka sayıları açıklandı: Aktif vaka sayısı durağan seyrediyor
06 Ocak 2021 19:22
AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek
05 Ocak 2021 23:25		 Uzun telefon görüşmesi Kovid-19 tedavisini olumsuz etkiliyor
05 Ocak 2021 23:13
Bu ilde vaka sayıları yüzde 70 geriledi
05 Ocak 2021 23:06		 Yeni hasta sayısı bin 500'ün altına düştü
05 Ocak 2021 19:23
Ankara'da Covid-19 başvurusu 3 binden 100'ün altına düştü
05 Ocak 2021 19:18		 Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan mutant virüs açıklaması
05 Ocak 2021 19:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:15 - 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'23:14 - Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi
22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı
21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
20:41 - 5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coronanın 2.dalgasında çocuklarda vakaların artması 2
bulaşıkları çamaşır suyu adlı kimyasal ile yıkamak 3
forum kısmında tarafımıza yapılan saldırılar 2
lahana 1
07.01.2021 fenerbahce vs alanyaspor maçı 5
nefret söylemi 1
sözlük mesai saatleri 13
sarımsağı sadece cuma ve cumartesi yemek 1
bir dipte bir gökte olmak 3
gram altın 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam