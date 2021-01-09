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Maden suyu tüketimi, Alzheimer'a karşı koruyor

Ankara'da Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, maden suyunda bulunan silikatın, Alzheimer hastalığını azaltıcı etkilerinin olduğunu söyleyerek, "Uzun vadede maden suyu tüketmek, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabilir. 'İki gün içtim' ile olmaz; bunun yıllarca yapılacak bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor" dedi.
 09 Ocak 2021 15:38
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Maden suyu tüketimi, Alzheimer'a karşı koruyor

Prof. Dr. Zülküf Önal, Alzheimer hastalığının demansın çoğunlukla görülen bir tipi olduğunu söyledi. Demans hastalarının yüzde 60-70'inin Alzheimer hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Önal, "Alzheimer hastalığı ile ilgili güncel bir tedavi yok. Elimizde tedavi seçeneği olarak kullandığımız birkaç tane ilaç var, bu ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor. Aslında 'Alzheimer neden oluyor' diye sebebini çok iyi bilmiyoruz. En büyük sebep ileri yaşta ortaya çıkmasıdır. Yaşlandıkça karşımıza çıkan bir hastalık; ama bunu yaşam koşullarımızla, beslenmemizle geciktirebiliriz. Çevresel faktörleri kontrol altına alırsak, bu hastalığın oluşumunu engelleriz. Burada bizlerin yapması gereken yediklerimize, içtiklerimize ve aldığımız sıvı ile her türlü gıdanın kontrollü ve doğru bir şekilde kullanılmasıdır" diye konuştu.

'ALIŞKANLIK HALİNE GELMESİ GEREKİYOR'

Prof. Dr. Önal, maden suyu ile ilgili son zamanlarda bazı araştırmaların yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Alzheimer'ın sebep olduğu hücre yıkımında o yıkılan hücrelerin içinde alüminyum birikiyor. Günlük su tüketimimizde gerçek anlamda oldukça yüksek miktarda alüminyum var. Suyun akışkanlığı ile ilgili bir mineral yani neredeyse içinde alüminyum olmayan su yok. Bu alüminyumun birikmesini durdurmanın da bir yolu var. Bununla ilgili çalışmalar gösteriyor ki, silikat neden maddenin vücutta alüminyumun birikmesini engellediği belirtildi. Bununla da ilgili maden suları önümüze çıkıyor. Maden sularında silikatın bulunduğu tespit ediliyor. Özellikle maden suyunu düzenli tüketen kişilerde bilişsel fonksiyonlarında yıkımın daha geç ortaya çıktığı gösterildi. Bu süreci geciktirebilecek bir seçenek olarak maden suyu tüketimi ön plana çıkıyor. Silikatlı olması önemli, her maden suyunda istenilen düzeyde silikat olmuyor. Uzun vadede maden suyu tüketmek, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabilir. Bunun destekleyen çalışmalar var. '2 gün içtim' ile olmaz; bunun yıllarca yapılacak bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor."
DHA
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