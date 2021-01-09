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Sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı
Gaziantep'te sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacı satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
|09 Ocak 2021 15:44
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Gaziantep'te sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacı satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İ.T'nin otomobilinde sahte Kovid-19 ilacı satacağı bilgisine ulaştı.
Serince Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ikazına uymayan zanlı otomobille kaçtı.
Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Otomobildeki aramada, 3 kutu sahte Kovid-19 ilacı ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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