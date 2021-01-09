Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Savcıyı tehditten aranan eski İKM mutfak dolabında yakalandı
Konya'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan da 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan Şahin Karataşlı (35), evinin mutfağındaki dolapların içerisinde bulunan gizli bölmede yakalandı.
|09 Ocak 2021 15:50
|+Aa- Yazdır
Konya'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan Şahin Karataşlı'nın evinde saklandığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi. Baskında Şahin Karataşlı'nın evindeki mutfak dolaplarının içerisindeki gizli bölmede saklandığını belirleyen ekipler, bölmenin kapaklarını tornavida yardımıyla açtı. Şahin Karataşlı, saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Karataşlı'nın saklandığı dolaptan çıktığı anlar saniye saniye kaydedildi. Şahin Karataşlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
09 Ocak 2021 22:00
|Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
09 Ocak 2021 20:11
|Ordu'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
09 Ocak 2021 19:38
|18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor!
09 Ocak 2021 18:37
|Maske takmayan genç, hakaret edip polise saldırdı
09 Ocak 2021 18:17
|Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı
09 Ocak 2021 16:27
|Sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı
09 Ocak 2021 15:44
|Üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
09 Ocak 2021 15:18
|Kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldüen kadın tutuklandı
09 Ocak 2021 14:16
|Kargoyla gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paket incelemeye alındı
09 Ocak 2021 13:28