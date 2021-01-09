Bu ilçede vaka sayısı sıfırlandı
|09 Ocak 2021 15:52
|+Aa- Yazdır
Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz, gazetecilere, 8 Ocak itibarıyla Doğanyurt'ta Kovid-19 pozitif vaka kalmadığını söyledi.
Bu süreçte görev yapan sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personeli ile imamlara, öğretmelere ve Kaymakamlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesiyle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar, ilçe yönetimimizin kararları sayesinde çok şükür, bugünlere kadar ulaşmış bulunmaktayız. Pozitif vakanın çıktığı ilk günden son güne kadar sıkı denetimler, takip ve karantina uygulamaları sonuca varmamıza yardımcı oldu." dedi.
Çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımızın vaka olan yerde muhtarı, azası, imamı, öğretmeni devreye sokarak birlikte takip ederek hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı faaliyetleri, bizi bu sonuca ulaştırdı ama hiçbir şey bitmiş değil. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti
09 Ocak 2021 23:16
|Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik
09 Ocak 2021 23:14
|Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok
09 Ocak 2021 23:11
|Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti
09 Ocak 2021 22:17
|Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu
09 Ocak 2021 22:01
|Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
09 Ocak 2021 20:47
|5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı
09 Ocak 2021 20:41
|İstanbul Halk Ekmek'ten 26 ilçeye 40 mobil büfe
09 Ocak 2021 19:12
|30 şelalenin bulunduğu Deliçay Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
09 Ocak 2021 18:06
|9 metre tutan kar yağmıştı... Bitlis'te en kurak kış yaşanıyor
09 Ocak 2021 17:37