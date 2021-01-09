Uluslararası İlişkilerde 10 bölüm var. Biri seçilip diğerleri dışlanabilir mi?
|09 Ocak 2021 15:58
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Dicle Kalkınma Ajansı, Aralık yayında yayımladığı ilanda, 9 uzman personel alacağını duyurdu. Tıklayınız.
Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi, ÇEKO, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri ve Turizm İşletmeciliği alanları için 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Ancak, DİKA sadece isimlerini yazdığı bölüm mezunlarının başvurmasına imkanı tanımış, KPSS kılavuzlarında yer alan denkliklere ise yer vermemiştir.
KPSS Tercih Kılavuzlarında bölüm denkleri yer almaktadır. (Tıklayın.) Örneğin Uluslararası İlişkiler bölümüyle benzer bölümler 4507 kodunda toplanmış olup bu kapsamda yer alan bölümler şu şekildedir:
"Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Küresel ve Uluslararası İlişkiler,
Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler,
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği,
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği,
Siyaset Bilimi,
Toplumsal ve Siyasal Bilimler"
Bazı ziyaretçimiz, DİKA'nın, ilan metninde "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" bölümüne yer verdiği için "Uluslararası İlişkiler" bölümü mezunlarının başvurusunu kabul etmediğini belirtmektedir.
KPSS tercih kılavuzlarında yer alan nitelik kodları aynı zamanda bölüm denkliklerini göstermektedir. Bu nedenle, bir kamu kurumu niteliği taşıyan tüm kurumların, belirlenmiş olan kurallara uyması gerekmektedir.
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