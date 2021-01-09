1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli kuyumcu hem öğrenci hem çırak yetiştiriyor

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Remzi Öztürk, çocukluktan başladığı kuyumculuk mesleğini hem usta hem de akademisyen olarak sürdürüyor.
 09 Ocak 2021 16:18
+Aa- Yazdır
Üniversiteli kuyumcu hem öğrenci hem çırak yetiştiriyor

Mersin'de mesleğe adım atan 45 yaşındaki Öztürk, lisede kuyumculuk bölümü okuduktan sonra Marmara Üniversitesi Kuyumculuk Takı Tasarımı Bölümünde ön lisans eğitimi aldı.

Daha sonra Mersin Üniversitesinde alanında lisans eğitimini tamamlayan Öztürk, ardından Gaziantep ve Gazi Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Gaziantep Üniversitesinde 12 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışan Öztürk, 2013'te gümüş işlemecisi olarak Kültür Bakanlığı Araştırma Genel Müdürlüğü Yaşayan İnsan Hazineleri Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını aldı.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşında mesleğe adım attığını, Mersin'deki ustası Salim Yılmaz'ın yönlendirmesiyle eğitmenlik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hem usta hem de eğitmen olmanın gururunu yaşadığını aktaran Öztürk şöyle devam etti:

"Eğitim hayatımda hep ilkleri yaşadım. Lisede kuyumculuk okurken bize 'altın çocuklar' derlerdi. Türkiye'nin ilk öğrencileri olduğumuz için o tanıma yakışmaya çalıştık. Marmara Üniversitesinde bizim bölüm ilk defa ön lisans olarak açıldı. Mersin'de ilk defa açılan lisans programına girdim ve birincilikle mezun oldum."

Kuyumculuk alanında kendisini yetiştirmek için her zaman çok çalıştığını dile getiren Öztürk, İstanbul'da okurken Kapalıçarşı'daki ustaların yanında çalıştığını, mesleki anlamda onlardan çok şey öğrendiğini dile getirdi.

"Benim yetiştirdiğim mutlaka beni geçmeli"

Üniversitede eğitim vermeyi çok sevdiğini ancak ustalığın daha önce geldiğini ifade eden Öztürk şöyle devam etti:

"Akademisyenlik, öğretmenlik işin en keyifli bölümü ancak ben öncelikle kuyumcuyum. Kuyumculuk yüzyıllarca usta-çırak ilişkisiyle gelişmiş. Hiç akademik, okul boyutu olmamış. Birçok mesleğin okulu açılmış ama kuyumculuğun hep usta-çırak ilişkisiyle geliştiğine inanılmış. Birçok öğrencim bu nedenle bana 'ustam' der. Akademisyen olmak güzel bir olay. Her daim öğrenmeye açıksınız. Ama ustalık çok iyi bir mertebe ve usta kelimesinin altını çok doldurmanız gerekir. Ustam ölene kadar ustayım diyemedim. El vermek gibi. Benim yetiştirdiğim mutlaka beni geçmeli. Benden daha iyi olmalı. O yüzden ustalarımın aldığı keyfi şimdi daha iyi anlıyorum. "

Öztürk, diziler, fuarlar sayesinde takılara ilginin arttığını, öğrencilerin de bölüme isteyerek gelmesi nedeniyle kuyumculuk mesleğine ilginin arttığını belirterek 50-60 yaşında bile öğrencileri olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in kuyumculuk anlamında altyapısının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Öztürk, komşu kent Kahramanmaraş'ın da bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Öztürk, her iki kent arasında bir rekabetin olduğunu anlatarak bu rekabetin de etkisiyle güçlenen sektörün Orta Doğu pazarında önemli bir yer edindiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Beyaz tulumlular' dezenfeksiyon mesaisinde
09 Ocak 2021 16:43		 Salgınla mücadelenin görünmez kahramanları: Gazeteciler
09 Ocak 2021 16:38
İmam, cami minaresini boyayabilmek için dağcılık eğitimi aldı
08 Ocak 2021 22:02		 Koronavirüsü yenen hemşire: Lütfen kurallara uyun
07 Ocak 2021 22:30
Zeynep, Hakkari'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü
07 Ocak 2021 14:52		 Türk doktordan, ölümcül çocuk hastalığına karşı tarihi başarı
07 Ocak 2021 14:10
Van polisi 'can dostlar' için mesaide
04 Ocak 2021 19:33		 Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı
03 Ocak 2021 17:06
Filyasyon ekipleri tatil ve kısıtlamada da sahada
03 Ocak 2021 15:28		 İngiltere'deki mutasyon, aşı kadar ilaç çalışmalarının önemli olduğunu gösteriyor
03 Ocak 2021 09:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:15 - 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'23:14 - Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi
22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı
21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
20:41 - 5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nutku tutulmak 1
rüşvet 2
sınamak 1
Marketten bisküvi seçen köpek 5
sucuk 5
koşu bandı sorunsalı 2
benzinin 7 lira olması 2
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 3
uçan teneke 1
nefret söylemi 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam