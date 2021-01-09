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Kitap sevdalısı genç harçlıklarıyla koleksiyon oluşturdu

Çocukluk yaşlarından bu yana kitaplara ve edebiyata merakı olan Türk dili ve edebiyatı doktora öğrencisi Ali Kılıç, uzun yıllar biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı kitaplarla babasına ait nalbur dükkanının bir köşesinde kitaplık oluşturdu.
 09 Ocak 2021 16:19
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Kitap sevdalısı genç harçlıklarıyla koleksiyon oluşturdu

Dedesinin kitap sevgisiyle büyüyen 26 yaşındaki Ali Kılıç, çocukluk yaşlarından bu yana kitap koleksiyonu oluşturmak için harçlıklarını biriktirdi.

Kılıç, lise çağına geldiğinde babasıyla İstanbul'a malzeme almaya gittiğinde Sahaflar Çarşı'na uğrayarak biriktirdiği paralarla belirlediği kitapları almak istedi.

Biriktirdiği paranın yetmemesi üzerine babasından yardım isteyen Kılıç, bu sayede birçok tarih kitabı satın aldı.

Kitap ve edebiyata merakını eğitim hayatı boyunca sürdüren Kılıç, üniversite sınavına girdiği ilk yılda Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

Üniversitede de kitap ve tarih tutkusu devam eden Kılıç harçlıklarıyla kitap almaya devam etti.

Mezun olduktan sonra Düzce'ye ailesinin yanına gelen Kılıç yüksek lisans eğitiminin ardından Türk dili ve edebiyatı alanında doktoraya başladı.

Kılıç doktora eğitimini tamamlayarak akademik hayatına devam etmeyi hedefliyor.

Babasından izin alarak 8 ay önce dükkanın bir bölümünde eğitim hayatı boyunca aldığı kitapları sergileyen Kılıç burada sahaf kültürünü yaşatıyor.

"Kitap sevgisi hayatıma yön veriyor"

Ali Kılıç AA muhabirine, kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının ailesinden geldiğini ve bunun hayatına yön verdiğini söyledi.

Ortaokuldan itibaren kitaplara ilgi duyduğunu belirten Kılıç, "Ortaokul çağında tarih kitaplarına ilgi duymaya başladım. O yaşlarda bu kitaplara sadece İstanbul'da ulaşabileceğimi öğrendim ve harçlıklarımı biriktirdim. Alacağım kitapları belirledim ve babamla İstanbul'dan bu kitapları aldım." diye konuştu.

Merakının yıllar geçtikçe arttığını ve bu doğrultuda edebiyat eğitimi almak istediğini anlatan Kılıç şöyle devam etti:

"Ağırlıklı olarak Osmanlıca kitaplara ilgi duyuyorum. Zaten aldığım eğitim ve yürüttüğüm doktora da bu yönde. Dolayısıyla bu kitapları halen topluyorum. Dedem, daha sonra babam 70 yıldır aynı nalbur dükkanını işletiyor. Ben baba mesleğini sürdürmedim fakat babamın yanından hiç ayrılmıyorum. Dedemden babamdan kalma kitaplar ve benim merak edip edindiğim kitaplarla büyük bir koleksiyon oluştu. Kütüphanemi oluşturduktan sonra kentte sahaf kültürü olmadığını gördüm. Burası meraklılarından ilgi gördü. Ben de burayı sahaf olarak kullanmaya başladım."

Kılıç yaptığı uğraştan büyük zevk aldığını dile getirerek, "Buradaki eserlerin birçoğu asırlık. Yıllar öncesi yazışmalar ve Osmanlıca yazılmış birçok yazışma, gazete, dergi ve kitaplar var. Bu işi çok seviyorum ve o eserleri okuyabilmem bana heyecan veriyor. Araştırdıkça birçok esere ulaşmaya başladım. Sahaflık yapıyorum ama asıl amacım keyif almak, amaçladıklarıma ulaşmak." dedi.

Koleksiyonunda yaklaşık 2 bin kitap ile birçok gazete, belge ve plağın bulunduğunu aktaran Kılıç, "İşin başında sayılırım. Ulaşmaya çalıştığım çok eser var ve sürekli araştırıyorum. Şu an zaten Türk dili üzerine doktora yapıyorum. Niyetim akademik alanda bir yere gelmek. Çağdaş lehçe çalışıyorum. Bu merakımı da basamak olarak kullanıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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