Bakan Soylu: Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır
|09 Ocak 2021 16:28
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle daha önce 1 yıl 8 ay ceza aldığını belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik, sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır."
Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 9, 2021
CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.
DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır +
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