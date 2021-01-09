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İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dışarıya çıkma izni olanlar ve yürüme mesafesindeki yerlere gitmeye çalışan vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı
 09 Ocak 2021 16:36
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İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili olurken, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkma izni olanlar ve yürüme mesafesindeki yerlere gitmeye çalışanlar yağmura yakalandı.

Beykoz'da sağanak, öğleden sonra etkisini hissettirmeye başladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkma izinleri olanlar ile yürüyüş mesafesindeki market, bakkal, kasap gibi iş yerlerine giden vatandaşlar bu sırada sağanağa yakalandı. Vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul Boğazı'nda kısmi olarak sis de etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir süre sis nedeniyle görülemedi. Boğaz'da yapılan seferlerde herhangi bir aksama olmadı.

Yağmur Arnavutköy ve Esenyurt'ta da aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı
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