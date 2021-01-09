1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşlar 6,5 milyon arşiv belgesine evinden ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, "Belgeler evimizde" sloganıyla başlattığı uygulamayla 1300'lü yıllardan 2000'lere kadar olan 30 milyonun üzerindeki dijitalleştirilmiş belgeyi, vatandaşların tek tıkla ulaşabileceği mesafeye taşıdı.
 09 Ocak 2021 16:39
+Aa- Yazdır
Vatandaşlar 6,5 milyon arşiv belgesine evinden ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Belgeler evimizde" sloganıyla başlattığı uygulama kapsamında, bugüne kadar 550 bini aşkın kişi internet üzerinden 6,5 milyon belgeyi inceledi, 560 bin belge görüntüsünü de satın aldı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, AA muhabirine, salgının ortaya çıkmasıyla "Kovid-19 Çalışma Eylem Planı" ile uzaktan çalışma programına geçtiklerini ve yapılan çalışmaları anlattı.

Bu süreçte, 285 bin belgenin özetini, dizin ve sisteme giriş işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Ünal, 211 bin 700 belge ve 6,5 milyon dijital görüntü sayfasının da görüntü kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Dijitalleştirme çalışmaları sürüyor

Ayrıca Cumhuriyet dönemine ait 63 adet yeni fonun da araştırmaya açılmaya hazır hale getirildiğini dile getiren Ünal, "Bu süreçte dijitalleştirme çalışmalarına da ara verilmedi ve toplam 4 milyon 500 bin belgenin dijitalleştirme çalışmaları da tamamlandı." bilgisini verdi.

Ünal, "Belgeler evimizde" sloganıyla 1300'lü yıllardan başlayıp 2000'lere kadar uzanan 30 milyon üzerindeki dijitalleştirilmiş belgeyi, öğrenmeye meraklı vatandaşların tek tıkla ulaşabileceği mesafeye taşıdıklarını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Böylelikle insanımız, Devlet Arşivleri Başkanlığı resmi sitesini ziyaret ettiğinde, Belge Tarama Sistemi (BETSİS) üzerinden bahse konu belgelerin tamamını, salonlarımıza gelmeden görebiliyor. Ayrıca evlerinde, oturdukları yerden talep ettikleri belgelerin, 'belge görüntü' ücretini ödeyerek, bilgisayarlarına indirebiliyor. 'Belgeler evimizde' sloganıyla başlattığımız uygulama ile bugüne kadar 550 bin 234 kişi, sisteme giriş yapmış ve 6 milyon 500 bin belgeyi inceleyip, 560 bin belge görüntüsünü de salonlarımıza gelmeden satın almıştır."

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak insan odaklı hizmet anlayışlarını her koşulda sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Belgelere en çok ilgi öğrencilerden

Tarihi belgelere en çok ilgi ise yüzde 31 oranda lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden geldi.

Öğrencileri, aralarında öğretmen, hakim, savcı ve doktorların da yer aldığı kamu görevlileri ile akademisyenler ve serbest meslek sahipleri takip etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor
09 Ocak 2021 22:05		 Bu ilde koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı
09 Ocak 2021 18:36
Ankara'daki o medyuma verilen ceza belli oldu
09 Ocak 2021 17:36		 HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirmesinde son 2 gün
09 Ocak 2021 16:51
Drift yaparken yakalandı, polise 'Yapmadım, ispatlayın' dedi
09 Ocak 2021 15:21		 Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
09 Ocak 2021 14:42
İletişim Başkanı Altun'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
09 Ocak 2021 14:37		 İlk 'Sıfır Atık Belgesi' Başakşehir Belediyesine verildi
09 Ocak 2021 14:08
Egzoz emisyon ölçümü yapmamanın cezası artırıldı
09 Ocak 2021 13:40		 Tekirdağ Belediye Başkanı, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu
09 Ocak 2021 13:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti23:15 - 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'23:14 - Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti
22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım
21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim
20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ella ella 2
batarken güneş 1
prometheus 1
06.01.2021 trump yanlılarının kongre binasını basması 1
e-nabızdaki raporu google çeviride türkçeye çevirmeye çalışmak 2
sarımsağı sadece cuma ve cumartesi yemek 1
bankalarda 7/24 para transferi yapılabilmesi 2
Meke gölü tamamen kurudu 5
whatsapp'ın 8 şubat'tan itibaren yeni sözleşme dayatması 5
2022ye de yaklaşıyoruz 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam