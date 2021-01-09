5 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli gözaltına alındı
|09 Ocak 2021 16:47
|+Aa- Yazdır
Antalya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik iki yıl önce çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Antalya, İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen Türk lirası, avro, dolar, çoğu örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
- "Hurma ticareti" adı altında örgüte finans sağlamışlar
FETÖ/PDY'nin "Antalya yeni esnaf yapılanması" içinde paravan "hurma ticareti" adı altında örgüte finans sağlandığı, "bağış, himmet" adı altında para toplandığı belirlendi.
Toplanan paraların tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç edilen örgüt mensuplarının aileleri ile henüz deşifre olmamış Antalya'da üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı belirlendi.
Örgüt üyeleriyle belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği, toplantılara yer temin edildiği, adli mercilerce işlemleri süren örgüt mensupları için avukat sağlandığı tespit edildi.
Şüphelilerin, söz konusu faaliyetlerle Antalya'da yeni yapılanma içinde oldukları öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
09 Ocak 2021 18:42
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
09 Ocak 2021 15:46
|Muş'ta terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
09 Ocak 2021 14:57
|Gaziantep'te yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
09 Ocak 2021 14:56
|Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
09 Ocak 2021 14:40
|Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
09 Ocak 2021 14:35
|MİT tırları davasının firarisinin 'oyununu' polis bozdu
09 Ocak 2021 11:15
|Vekil değil, PKK'nın kadrolu teröristleri
09 Ocak 2021 07:18
|'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'
09 Ocak 2021 06:15
|Resulayn'da hain saldırı! 2 asker yaralandı
08 Ocak 2021 21:39