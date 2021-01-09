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İstanbullular 2020 yılında en çok domates ve patates tüketti

Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2020 yılında 2 milyon 619 bin 937 ton meyve ve sebze girişi gerçekleşti.
 09 Ocak 2021 16:55
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İstanbullular 2020 yılında en çok domates ve patates tüketti

İstanbul'da 2020 yılında en çok meyvelerden karpuz ve portakal, sebzelerden domates ve patates tüketildi.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2019 yılında 2 milyon 779 bin 355 ton ürün getirilirken, 2020 yılında bu miktar 2 milyon 619 bin 937 tona düştü.

Her iki hale 2019 yılında 1 milyon 165 bin 425 ton meyve girişi olurken, 2020 yılında bu rakam 79 bin 451 ton azalarak 1 milyon 85 bin 974 ton olarak kayıtlara geçti.

Hallere 2019 yılında 1 milyon 613 bin 930 ton sebze girişi yapılırken, bu rakam geçen sene 79 bin 967 ton azalarak 1 milyon 533 bin 963 ton oldu.

Karpuz bu yıl da ilk sırayı kaptırmadı

Hallere 2019 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, elma, mandalina, portakal ve limon oldu.

Bu sıralama 2020 yılında karpuz, portakal, elma, mandalina ve limon şeklinde değişti.

Geçen yıl İstanbul'da hallere 145 bin 394 ton karpuz, 117 bin 316 ton portakal, 106 bin 396 ton elma, 79 bin 651 ton mandalina ve 73 bin 87 ton limon girişi oldu.

Domates ve patates bu yıl da yine zirvede

2019 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan olurken 2020 yılında da sıralama yine aynı kaldı.

Geçen yıl kentteki hallere 396 ton 929 domates, 173 bin 479 ton patates, 148 bin 128 ton salatalık, 128 bin 734 ton biber ve 89 bin 41 ton kuru soğan getirildi.
Anadolu Ajansı
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