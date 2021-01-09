Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadığını duyurdu
|09 Ocak 2021 17:07
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadığını duyurdu.
Daha önce de Youtube ve Tiktok da temsilci atayacağını açıklamıştı.
TikTok'tan sonra Dailymotion'dan da güzel haber geldi.Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 9, 2021
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye'de temsilci atadı.
Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz! pic.twitter.com/vh1SFDGkho
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