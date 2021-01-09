1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatmagül, kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu

Gaziantep'te kadın kuaförlüğünü bırakarak erkek berberliği yapmaya başlayan Fatmagül Gerçek'i (24), saç, sakal kesimi yaparken görenler şaşkınlık yaşıyor. Müşterilerinin ilk etapta tereddüt ettiği Gerçek, tıraş sonunda ise olumlu tepkiler aldığını söylerken, hedefinin hemcinslerini erkek berberliğine yönlendirmek olduğunu söyledi.
 09 Ocak 2021 17:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep'te yaşayan Fatmagül Gerçek, 2 yıl kadın kuaförlüğü yaptıktan sonra çocukluk hayali olan erkek berberliği yapma kararı aldı. Erkek meslektaşlarına konuyu açan Fatmagül Gerçek, Sarıgüllük Mahallesi'ndeki bir erkek berberinde çalışmaya başladı. İlk etapta görenlerin şaşkınlık yaşadığı Gerçek, kısa süre içerisinde kendisini kabullendirmeyi başardı ve birçok erkeğin saç ve sakal kesimini yapmaya başladı.

3 yıldır erkek berberliği yapan Fatmagül Gerçek, erkeklerin sadece hemcinsleri tarafından tıraş edileceği algısını değiştirdiğini söyledi. Erkek berberliğinin çocukluk hayali olduğunu anlatan Gerçek, müşterilerini farklı kesim modelleri ile memnun etmenin kendisini sevindirdiğini ifade etti.

"BU İŞİ KADINLAR DA YAPMALI"

Erkek berberliğinin ilginç olsa da kendisinin çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Fatmagül Gerçek, şunları söyledi:

"Mesleğe 3 yıl önce başladım. Erkek berberliği benim çocukluk hayalimdi. Hep yapmak istiyordum. Bayan kuaförlüğünün ardından erkek tıraşı yaparak kendimi geliştirdim ve bu konuda daha iyi olduğumu gördüm. İlk önce çok fazla tepkiler aldım, insanların ön yargıları vardı. Yapamayacağımı düşünenler oldu. Ben, bu önyargıları kaldırdığımı düşünüyorum. Artık insanlar bu duruma alıştı ve gelip, tıraş olup memnun kaldılar. Bence kadınlar bu işe el atmalı ve destek vermeli. İnsanların erkek kuaföründe çalışan kadınlara alışması lazım. Ben ilerleyen süreçte kendim gibi kadın ustalar yetiştirmek istiyorum."

MÜŞTERİLER TIRAŞTAN MEMNUN

Önyargıyı aşarak Fatmagül Gerçek'e tıraş olduğunu ve memnun kaldığını ifade eden Serdar Karapolat, "Arkadaşlarımın tavsiyesiyle tıraş olmaya geldim. İlk önce tereddütlerim vardı ama Fatmagül Hanımın yaptığı işi görünce çok memnun kaldım. İlk tıraşımı olduktan sonra yaptığı işi çok beğendim ve sürekli gelmeye başladım. Saçlarıma daha hassas davrandığını hissettim. İnsanlarda bir kadının tıraş etmesinin önyargısı var. Bu ön yargıyı aşarak denemelerini tavsiye ederim" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi
09 Ocak 2021 22:03		 Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım
09 Ocak 2021 21:58
Malatya'ya şehit ateşi düştü
09 Ocak 2021 19:36		 Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Özkaldı'nın acı günü
09 Ocak 2021 18:18
Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı
09 Ocak 2021 17:50		 Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü
09 Ocak 2021 16:41
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu
09 Ocak 2021 16:36		 Kitap sevdalısı genç harçlıklarıyla koleksiyon oluşturdu
09 Ocak 2021 16:19
Pandemi parklara ziyaretleri artırdı
09 Ocak 2021 15:40		 Prof. Dr. Tükek: Yılbaşı eğlenceleri vaka sayılarını artırdı
09 Ocak 2021 15:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti23:15 - 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'23:14 - Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti
22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım
21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim
20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokaklar 2
gram altın 2
batarken güneş 1
Mutabık 3
telefon fiyatları 1
prometheus 1
bugün kardeşimin doğum günü 1
turşuda sirke-limon ikilemi 5
coronanın 2.dalgasında çocuklarda vakaların artması 2
pijama 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam