Fatmagül, kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu

Gaziantep'te yaşayan Fatmagül Gerçek, 2 yıl kadın kuaförlüğü yaptıktan sonra çocukluk hayali olan erkek berberliği yapma kararı aldı. Erkek meslektaşlarına konuyu açan Fatmagül Gerçek, Sarıgüllük Mahallesi'ndeki bir erkek berberinde çalışmaya başladı. İlk etapta görenlerin şaşkınlık yaşadığı Gerçek, kısa süre içerisinde kendisini kabullendirmeyi başardı ve birçok erkeğin saç ve sakal kesimini yapmaya başladı.

3 yıldır erkek berberliği yapan Fatmagül Gerçek, erkeklerin sadece hemcinsleri tarafından tıraş edileceği algısını değiştirdiğini söyledi. Erkek berberliğinin çocukluk hayali olduğunu anlatan Gerçek, müşterilerini farklı kesim modelleri ile memnun etmenin kendisini sevindirdiğini ifade etti.

"BU İŞİ KADINLAR DA YAPMALI"

Erkek berberliğinin ilginç olsa da kendisinin çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Fatmagül Gerçek, şunları söyledi:

"Mesleğe 3 yıl önce başladım. Erkek berberliği benim çocukluk hayalimdi. Hep yapmak istiyordum. Bayan kuaförlüğünün ardından erkek tıraşı yaparak kendimi geliştirdim ve bu konuda daha iyi olduğumu gördüm. İlk önce çok fazla tepkiler aldım, insanların ön yargıları vardı. Yapamayacağımı düşünenler oldu. Ben, bu önyargıları kaldırdığımı düşünüyorum. Artık insanlar bu duruma alıştı ve gelip, tıraş olup memnun kaldılar. Bence kadınlar bu işe el atmalı ve destek vermeli. İnsanların erkek kuaföründe çalışan kadınlara alışması lazım. Ben ilerleyen süreçte kendim gibi kadın ustalar yetiştirmek istiyorum."

MÜŞTERİLER TIRAŞTAN MEMNUN

Önyargıyı aşarak Fatmagül Gerçek'e tıraş olduğunu ve memnun kaldığını ifade eden Serdar Karapolat, "Arkadaşlarımın tavsiyesiyle tıraş olmaya geldim. İlk önce tereddütlerim vardı ama Fatmagül Hanımın yaptığı işi görünce çok memnun kaldım. İlk tıraşımı olduktan sonra yaptığı işi çok beğendim ve sürekli gelmeye başladım. Saçlarıma daha hassas davrandığını hissettim. İnsanlarda bir kadının tıraş etmesinin önyargısı var. Bu ön yargıyı aşarak denemelerini tavsiye ederim" dedi.