Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
|09 Ocak 2021 17:43
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Kısa süre önce WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti.Ünlü girişimci Elon Musk da WhatsApp'ı sert şekilde eleştirdi ve kullanıcılara Signal uygulamasını önerdi. Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp'tan gelen bu açıklama işin üstüne iyice tuz biber ekti. Birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.
Son gelen raporlara göre Telegram, Signal gibi uygulamaların uygulama mağazalarındaki indirilme sayısı artmış durumda. Bu gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı. AppStore'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.
Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.
Bununla birlikte Türkiye'deki kullanıcılar WhatsApp'ı silme protestosuna başladı ve Twitter'da "WhatsAppSiliyoruz" hashtag'i kısa süre içinde ilk sıraya kadar yükseldi. Twitter'da sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yapılan yorumlarda birçok kullanıcı farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapılması gerektiğini belirtiyor.Bu tepkilere ve protestolara rağmen Facebook şimdilik açıklama yapmadı. Bazı eleştirmenler Facebook'un WhatsApp'la ilgili belki yeni bir karar alabileceğini ve kullanıcılara verilerin paylaşılmasına izin verip, vermeyeceğini içeren bir seçenek sunabileceğini belirtiyor. WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
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