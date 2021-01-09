1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor!

Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 gün önce ablasının evinden çıkan İrem Gül'den o günden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. Baba Hakan Gül, "Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakarlık ettim. Daha da fedakarlık ederim, canımı da feda ederim. Gel artık kızım, neredesin?" dedi.
 09 Ocak 2021 18:37
+Aa- Yazdır
18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor!

Emet Belediyesi'nde çalışan Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül, 15 gün önce ablasının evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı.

'SEN BENİM KARA KIZIMSIN'

Baba Hakan Gül, "Kızım İrem kayıp, 18 yaşında. Bulmak için yardımcı olun, gören, duyan varsa yardımcı olsun. Kızım duyuyorsan gel. Ablan, enişten, annen hepimiz perişanız. Sen benim kara kızımsın. 27 senedir belediye işçisiyim. Ek olarak hayvancılık yapıyorum. Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakarlık ettim. Daha da fedakarlık ederim, canımı da feda ederim. Gel artık kızım, neredesin?" dedi.

'EKİPLERİN KIZIMI BULACAĞINA İNANIYORUM'

Ekiplerin kızını bulacağına inandığını belirten baba Gül, "Kızımın dönmesini istiyorum. Allah razı olsun polis ilgileniyor. Emniyet amirleri, jandarma geldi. Herkes canla başla çalışıyor. İçlerinde beri kaç gündür uyumayanlar var, hepsinden Allah razı olsun. Gören varsa, duyan varsa, bir haber gelsin, istemiyorsa bize gelmesin ama canlı mı, değil mi haberini alalım. Ben umutluyum. İnşallah tez zamanda kızımı bulacaklar. Ben bulacaklarına inanıyorum. Sağ salim olduğunun haberini alsam, Allah'tan başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

'CANLI MI, DEĞİL Mİ? BİLMİYORUZ'

Anne Umahan Gül de kızının bir an önce bulunmasını isteyerek, "Kızımın dönmesini istiyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Başımızın üstünde yeri var. Ne olursa olsun gelsin, yeter ki canlı çıksın" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
09 Ocak 2021 22:00		 Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
09 Ocak 2021 20:11
Ordu'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
09 Ocak 2021 19:38		 Maske takmayan genç, hakaret edip polise saldırdı
09 Ocak 2021 18:17
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı
09 Ocak 2021 16:27		 Savcıyı tehditten aranan eski İKM mutfak dolabında yakalandı
09 Ocak 2021 15:50
Sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı
09 Ocak 2021 15:44		 Üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
09 Ocak 2021 15:18
Kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldüen kadın tutuklandı
09 Ocak 2021 14:16		 Kargoyla gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paket incelemeye alındı
09 Ocak 2021 13:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti23:15 - 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'23:14 - Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti
22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım
21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim
20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemofobi 1
virüs,depremler ve kuraklığın ard arda gelmesi. 2
07.01.2021 fenerbahce vs alanyaspor maçı 5
benzinin 7 lira olması 2
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 5
Sokağa çıkma yasağını delme çözümleri 3
2022ye de yaklaşıyoruz 1
Ekmek yapmak 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
emeklilikte yaşa takılma konusu 5
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam