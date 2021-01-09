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Yeni yılın ilk kabine toplantısında ana gündem aşı

2021 yılının ilk kabine toplantısı pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ise koronavirüsle mücadele.
 09 Ocak 2021 18:45
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Yeni yılın ilk kabine toplantısında ana gündem aşı

Kısıtlamalar sürerken gözler 11 Ocak'ta yapılacak olan kabine toplantısında. 6 haftadır uygulanan hafta sonu kapanma uygulamasının vaka sayılarına yansımaları ele alınacak. Hafta içi ve hafta sonu uygulamalarının ne kadar daha süreceği masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin sunum yapacak.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilen Çin menşeili aşılarda inceleme süreci devam ediyor. 13 Ocak sonrasında kitlesel aşılamaya geçilmesi planlanıyor. Hastanelerde oluşturulan aşı odaları ile ilgili çalışma kabinede ele alınacak. Aşıların tüm Türkiye'ye dağıtımının nasıl yapılacağı konusundaki son çalışma değerlendirilecek. Yerli aşı ile ilgili süreç de mercek altına alınacak.

OKULLARIN DURUMU

Son kabine toplantısında yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021'e kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Yine devlet okullarının yanı sıra özel okullarda ve üniversitelerde yüzyüze eğitim için olası tarihler de listelenecek.

Kabinenin gündemine dış politika başlığının da alınması bekleniyor. Zaferin ardından Azerbaycan'daki son durum, Yunanistan'la yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi de masada olacak. Suriye ve Libya'daki gelişmeler de değerlendirilecek.
Memurlar.Net
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