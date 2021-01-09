İstanbul Halk Ekmek'ten 26 ilçeye 40 mobil büfe
|09 Ocak 2021 19:12
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre mobil büfelerin hizmete alımı için Cebeci Halk Ekmek Fabrikası önünde İHE Genel Müdürü Okan Gedik ve İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama basın toplantısı düzenlendi.
Mobil büfelerin hizmete alım töreninde konuşan İHE Genel Müdürü Gedik, tüketicinin Halk Ekmek'e olan ilgisinin arttığını söyledi.
İstanbul'da ekmek satış büfesinin bulunmadığı mahallelere ürünleri ulaştırmak için 350 yeni satış noktasına ihtiyaç duyduklarını belirten Gedik, İBB meclisine sunulan 142 yeni ekmek büfesinin henüz onaylanmaması üzerine mobil satış noktalarını hizmete aldıklarını aktardı. Gedik, Mecliste orta yolun bulunacağına inandıklarını belirterek mobil büfelerin mart başına kadar hizmet vereceğini bildirdi.
Bugün itibariyle günlük 1 milyon 390 bin üretime ulaştıklarını ifade eden Gedik, satışların 26 ilçede belirlenen noktalarda, 11.00-18.00 saatleri arasında şoförler tarafından yapılacağını kaydetti.
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