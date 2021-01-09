Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
|09 Ocak 2021 20:11
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Sosyal medyada dolaşıma giren bir video görenleri şaşkına çevirdi. TikTok'tan canlı yayın yapan 3 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi. Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı.
GÖRÜNTÜLER, TEPKİ TOPLADI
Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabını da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
PROFİLİNDEKİ "TEVAZU" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişinin profilindeki, "alçakgönüllülük" anlamına gelen "tevazu güçtür" yazısı ise dikkat çekti.
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