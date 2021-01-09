1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tepki çeken görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar

Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.
 09 Ocak 2021 20:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video görenleri şaşkına çevirdi. TikTok'tan canlı yayın yapan 3 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi. Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı.

GÖRÜNTÜLER, TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabını da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

PROFİLİNDEKİ "TEVAZU" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişinin profilindeki, "alçakgönüllülük" anlamına gelen "tevazu güçtür" yazısı ise dikkat çekti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
09 Ocak 2021 22:00		 Ordu'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
09 Ocak 2021 19:38
18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor!
09 Ocak 2021 18:37		 Maske takmayan genç, hakaret edip polise saldırdı
09 Ocak 2021 18:17
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı
09 Ocak 2021 16:27		 Savcıyı tehditten aranan eski İKM mutfak dolabında yakalandı
09 Ocak 2021 15:50
Sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı
09 Ocak 2021 15:44		 Üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
09 Ocak 2021 15:18
Kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldüen kadın tutuklandı
09 Ocak 2021 14:16		 Kargoyla gönderilen ve üzerinde 'potasyum nitrat' yazan paket incelemeye alındı
09 Ocak 2021 13:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti23:15 - 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'23:14 - Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti
22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım
21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim
20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 5
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 3
mario mandzukic 2
2022ye de yaklaşıyoruz 1
538 liradan altın alan insan 8
uçuk 4
Meke gölü tamamen kurudu 5
pijama 1
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 1
06.01.2021 trump yanlılarının kongre binasını basması 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam