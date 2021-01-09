Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde bulunan Aya Yani kilisesi, belli dönemlerde onarımdan geçirilerek, bugüne kadar ulaştı.

Bölgede yaşayan Rumların göç etmesinin ardından Aya Yani kilisesi, definecilerin hedefi haline geldi. 900 yıldan fazla geçmişi olan kilisenin çatısı tamamen yok edildi.

Kilisede altın bulmak için çukur açtılar

Kilisenin zemin kısmında ise defineciler tarafından bir metreyi aşkın kuyular kazıldı. Kilisenin içerisindeki akustiği sağlayan toprak çanaklar da defineciler tarafından kırıldı.

Günah çıkarma odasının tavanında olması gereken oymalı mermerler ise, çatının çökmesiyle birlikte zemine düştü.

Kilisenin tarihi hakkında bilgiler veren rehber Kadri Uyanık,

"Üç papaz, Bursa'nın Mudanya ilçesine gelerek Tirilye'ye yerleşmişler. Tirilye'yi kurmuşlar. Tirilye'nin belli yerlerine de kiliseler yapmışlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra buradaki Rumlar göç etmek zorunda kalmış. Ardından Selanik'ten ve Girit'ten gelen Türkler Tirilye'ye yerleştirilmiş. Ama bir süre sonra defineciler, bu tarihi mekanların içine girip belli yerlerde duvarları yıkıp, çömlekleri kırıp, altın aramaya başlamış. Yetkililere sesleniyoruz, bu konunun takipçisi olmalarını rica ediyoruz. Her şey delik deşik olmuş"

dedi.

'Gelenlerin çoğu altın arıyor'

Uyanık, " Gelenlerin çoğu altın aramaya geliyorlar. Akustik testileri kırıyorlar. İçinden altın çıkar düşüncesiyle tarihi mekanlara zarar veriyorlar. Gerçekten burası savaş alanı gibi olmuş. Üzücü bir durum. Biz nasıl ki onların mallarına değer veriyorsak, buradaki vatandaşlarımızın da bu yapılara değer vermelerini isteriz" ifadelerini kullandı.