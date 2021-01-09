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Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı

Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.
 09 Ocak 2021 21:03
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Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı

Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı da 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 2 gol bulan Cimbom müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu maçla birlikte bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon daha önce Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Ligde 2 yıl sonra 6 farklı galibiyet

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019 tarihinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka Ankara ekibini aynı skorla yendi.
İhlas Haber Ajansı
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