İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Fatih Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
|09 Ocak 2021 21:55
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Fatih Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
Vatan Caddesi üzerinde bulanan İstanbul Valiliği ek hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy ve diğer yetkililer katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.
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