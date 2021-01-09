Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu
Kütahya'da, karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi."
|09 Ocak 2021 22:01
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Kütahya'da, karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi."
Özellikle kırsal bölgelerdeki virajlarda bulunan levhaların birinde çok sayıda kurşun deliği dikkat çekti. İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu. Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten yetkililer, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.
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