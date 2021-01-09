1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor

Samsun'da korona virüsün yayılmasını önlemek için kapı kapı dolaşarak görev yapan filyasyon ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışarak virüsün izini sürüyor.
 09 Ocak 2021 22:05
+Aa- Yazdır
Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor

Samsun'da korona virüsün yayılmasını önlemek için kapı kapı dolaşarak görev yapan filyasyon ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışarak virüsün izini sürüyor.

Korona virüsün yayılmaması için gece gündüz mesai harcayan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da mesai yapıyor.

Samsun Valiliği ise "Filyasyon ekiplerimiz, toplum sağlığının korunması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasında da gece gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak virüsün izini sürüyor, titizlik ve özveri ile çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler de tedbir ve kısıtlamalara uyma konusunda göstereceğimiz kararlılıkla, fedakar kahramanlarımıza destek olalım.Bu mücadelenin en ön safında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarımıza ve tüm görevlilerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı
09 Ocak 2021 18:36		 Ankara'daki o medyuma verilen ceza belli oldu
09 Ocak 2021 17:36
HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirmesinde son 2 gün
09 Ocak 2021 16:51		 Vatandaşlar 6,5 milyon arşiv belgesine evinden ulaştı
09 Ocak 2021 16:39
Drift yaparken yakalandı, polise 'Yapmadım, ispatlayın' dedi
09 Ocak 2021 15:21		 Adıyaman'da 34 ev karantinaya alındı
09 Ocak 2021 14:42
İletişim Başkanı Altun'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
09 Ocak 2021 14:37		 İlk 'Sıfır Atık Belgesi' Başakşehir Belediyesine verildi
09 Ocak 2021 14:08
Egzoz emisyon ölçümü yapmamanın cezası artırıldı
09 Ocak 2021 13:40		 Tekirdağ Belediye Başkanı, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu
09 Ocak 2021 13:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti23:15 - 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'23:14 - Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti
22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım
21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim
20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 5
sözlükte yalnız kalmak 2
Meke gölü tamamen kurudu 5
kamu görevlileri veya memurlar arasındaki ücret adaletsizliği 1
dolaylı tümleç 2
telefon fiyatları 1
2022ye de yaklaşıyoruz 1
nutku tutulmak 1
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 5
benzinin 7 lira olması 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam