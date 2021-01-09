Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi

Türkiye terörden arınıyor. Yıllardan beri süren terör sorunu Mehmetçik'in sınır içi ve ötesi operasyonlarıyla problem olmaktan çıkıyor. Bu operasyonlarda fiziki müdahalenin yanında ikna yoluna da başvuruluyor. 1 Ocak 2020'den Aralık ayına kadar 243 terörist ikna yöntemiyle örgütten ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu belirterek, ülkedeki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söylemişti.

Terör ülke ekonomisine de ciddi zarar veriyor. Dağdaki terörist etkisiz hale getirilerek örgütün zayıflatılmasıyla terörle mücadelede kullanılan bütçenin ülke ekonomisinde değerlendirilmesi amaçlanıyor. 2018 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı bir açıklamada 1984 yılından bu yana Türkiye'nin terörle mücadelede 40 bin insanın hayatını kaybettiğini anlatarak, mücadele kapsamında 1.5 trilyon dolar da para harcandığını ifade etmişti. Buradan hareketle Terör, 30 yılı aşkın sürede Türkiye ekonomisinde 1,5 trilyon doların üzerinde tahribat oluşturdu. Yıllık ise ortalama 44 milyar dolarlık bir fatura oluşturuyor.

310 adet şehir hastanesi, 136 adet İzmir-İstanbul otoyolu

Terörün ekonomide oluşturduğu tahribat rakamsal boyutlarla ele alındığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıkıyor. Son yıllarda ülkemiz küresel mecralarda mega projeler ile gündeme geliyor. Avrasya Tüneli, transit otoyollar dünya ticaret akışı ve şehirlerarası yolculuklarda kritik role sahip. Şehir hastaneleri ise sağlık alanın Türkiye'yi üst lige yükseltti.

Bir yıllık maliyetle 35 Avrasya Tüneli

Türkiye 30 yılda teröre harcamak zorunda kaldığı 1,5 trilyon dolar ile yaklaşık 310 adet şehir hastanesi inşa edebiliyor. 136 adet İzmir-İstanbul otoyolu ve sadece bir yıllık terör maliyetiyle 35 tane Avrasya Tüneli hizmete sunulabiliyor.

Terörün bitmesiyle yıllık 44 milyar dolar ülke ekonomisine kalacak. Cari açık, enflasyon, istiham gibi ekonominin temel dinamikleriyle ilgili alanlara aktarılan bütçe, Türkiye'nin gelişmiş ülke seviyesine yükselmesinde önemli rol oynayacak.