Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulunarak taziyelerini iletti.

Şehit Mehmet Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Lice'de şehit olan asker için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askere rahmet diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifalar diliyorum. Terörün kökü kazınana kadar, alçak katillerle mücadelemizin devam edeceğinden kimsenin zerrece şüphesi olmasın." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lice'de şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen asker için rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Lice'de şehit olan asker için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Lice'deki çatışmada şehit olan asker için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'ın Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.