Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok

KÜÇÜK ESNAFIMIZ AYAKTA KALMALI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçede faaliyet gösteren küçük esnafı koruma adına bundan böyle 3 markanın yeni şube açmasına Etimesgut'ta izin vermeyeceklerini söyledi. Demirel, Etimesgut Belediye Meclis Toplantısında gündem dışı yaptığı açıklamada "Biz Etimesgut'ta böyle bir çalışma başlattık. Ankara'da Sincan, Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle Belediyeleri'de böyle bir karar alarak çalışma başlatabilirler. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor, amaç dışı ürünler bile satıyorlar. Elektrikli ev aletlerine varana kadar kampanyalı ürün satıyorlar. Benim esnafın bunlara karşı direnemiyor" diye konuştu.

YENİ ŞUBE AÇMALARINA İZİN YOK

Etimesgut'ta A101'in 62, BİM'in 69 ve Şok Market'in 55 şubesi bulunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Enver Demirel, "Belediye Başkanları olarak bizlerin vatandaşın yanında yer alması gerekir. İhtiyaç ve taleplerine kulaklarımızı tıkayamayız. Etimesgut'ta binin üzerinde küçük esnaf var. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor. Bunlar birbirleriyle yarışa girip Etimesgut'ta her buldukları yere şube açmalarına müsaade etmeyeceğim. Bu belki hukuki değil ama Etimesgut'ta dengeleri korumak zorundayız. Biz vatandaşımız için varız. Biz bu tutumumuz diğer belediyelere de örnek olmalı. Yerel yönetimler olarak bunu başarırsak küçük esnafımızı ayakta tutabiliriz" diye konuştu.

MECLİS ÜYELERİ DE DESTEK VERDİ

Demirel, meclis toplantısında yaptığı bu konuşması esnasında Belediye Meclis Üyelerinden de destek istedi. Gündem dışı, destek anlamında meclis üyelerinden bu karara evet demek için el kaldırmalarını isterken, MHP-CHP ve İyi Parti'li Meclis Üyeleri el kaldırırken AK Parti'li Meclis Üyelerinin ise el kaldırmadığı görüldü. Demirel, zabıta birimlerince özel ekipler kurduklarına dikkat çekerek bu marketlerin mevcut şubelerini de A'dan Z'ye denetlediklerini sözlerine ekledi.