'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'
|09 Ocak 2021 23:15
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bakanlığın, ortaokullarda öğrencilerin birinci dönem notları, yazılı sınavları, yazılı sınav yapılmamışsa canlı ders etkinliklerine katılım ve proje ödevleri üzerinden not verileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.
Notla değerlendirmenin adrese dayalı kayıt sistemine göre öğrenci alacak liselere geçiş sürecinde adaletsiz durumlara neden olacağını belirten Geylan, "Ortaokullarda da liselerde olduğu gibi 1. Yarıyıl notunu, yüz yüze eğitime başlandığında belirlenmek üzere ertelemelidir" dedi.
Genel Başkan Talip Geylan açıklamasında ise şunları söyledi:
"Malum olduğu üzere Bakanlığın aldığı karar uyarınca ortaokullarımızda öğrencilerimizin birinci dönem notları, (yapılmışsa) yazılı sınavları, yazılı sınav yapılmamışsa canlı ders etkinliklerine katılım ve proje ödevleri üzerinden değerlendirilecektir. Ancak bu karar ivedilikle gözden geçirilmelidir. Çünkü bu uygulama, "Adrese Dayalı Kayıt Sistemi"ne göre öğrenci alacak liselere geçiş sürecinde çok adaletsiz durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bilindiği üzere liselere geçişte öğrencilerin yerleştirilmesinde adres, yaş ve okula devam gibi kriterlerin yanında en önemli belirleyici bir diğer unsur da Temel Eğitim Başarı Ortalaması'dır. Ancak geride bıraktığımız süreçte okullarımızın bir kısmı yüz yüze sınav yapmış, bir kısmı ise henüz sınav yapmadan tekrar uzaktan eğitime geçilmiştir. Bakanlık gelinen durumda yapılan yazılı sınavların geçerli olacağını, yazılı yapılmayan ya da yapılan yazılıya girmeyen öğrenciler için ise ders etkinliklerine katılım ve proje ödevlendirmeleri üzerinden puanlamanın yapılacağını duyurmuştur. Pek çok öğretmenimiz, bu kararın, adeta yüz yüze yazılı sınav yapılan öğrencilerin cezalandırılması anlamına geldiği görüşündedir. Yazılı sınavlar ya her öğrenciye yüz yüze yapılmalıydı (ki, bu mümkün olmadı) ya da yapılan yazılı sınavlar da dikkate alınmamalıdır.
Öte yandan, doğal olarak, derse katılım ve proje ödevi yoluyla belirlenecek ders notları objektif olmaktan uzak olacaktır. Öte yandan uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilerimizin durumu da bir başka tartışma ve adaletsizlik konudur. Özellikle lise yerleştirmeleri bakımından, öğretmenlerimizin kanaat kullanarak vereceği bu notlar, öğretmenleri gereksiz tartışmaların içine çekmek için gerekçe olacaktır.
Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin adalet duyguları sarsılmamalı, öğretmenlerimiz özellikle velilerle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bakanlık çok geç olmadan kararını gözden geçirmeli ve ortaokullarda da liselerde olduğu gibi birinci yarıyıl notunu, yüz yüze eğitime başlandığında belirlenmek üzere ertelemelidir."
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