1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bakanlığın, ortaokullarda öğrencilerin birinci dönem notları, yazılı sınavları, yazılı sınav yapılmamışsa canlı ders etkinliklerine katılım ve proje ödevleri üzerinden not verileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.
 09 Ocak 2021 23:15
+Aa- Yazdır
'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bakanlığın, ortaokullarda öğrencilerin birinci dönem notları, yazılı sınavları, yazılı sınav yapılmamışsa canlı ders etkinliklerine katılım ve proje ödevleri üzerinden not verileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Notla değerlendirmenin adrese dayalı kayıt sistemine göre öğrenci alacak liselere geçiş sürecinde adaletsiz durumlara neden olacağını belirten Geylan, "Ortaokullarda da liselerde olduğu gibi 1. Yarıyıl notunu, yüz yüze eğitime başlandığında belirlenmek üzere ertelemelidir" dedi.

Genel Başkan Talip Geylan açıklamasında ise şunları söyledi:

"Malum olduğu üzere Bakanlığın aldığı karar uyarınca ortaokullarımızda öğrencilerimizin birinci dönem notları, (yapılmışsa) yazılı sınavları, yazılı sınav yapılmamışsa canlı ders etkinliklerine katılım ve proje ödevleri üzerinden değerlendirilecektir. Ancak bu karar ivedilikle gözden geçirilmelidir. Çünkü bu uygulama, "Adrese Dayalı Kayıt Sistemi"ne göre öğrenci alacak liselere geçiş sürecinde çok adaletsiz durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bilindiği üzere liselere geçişte öğrencilerin yerleştirilmesinde adres, yaş ve okula devam gibi kriterlerin yanında en önemli belirleyici bir diğer unsur da Temel Eğitim Başarı Ortalaması'dır. Ancak geride bıraktığımız süreçte okullarımızın bir kısmı yüz yüze sınav yapmış, bir kısmı ise henüz sınav yapmadan tekrar uzaktan eğitime geçilmiştir. Bakanlık gelinen durumda yapılan yazılı sınavların geçerli olacağını, yazılı yapılmayan ya da yapılan yazılıya girmeyen öğrenciler için ise ders etkinliklerine katılım ve proje ödevlendirmeleri üzerinden puanlamanın yapılacağını duyurmuştur. Pek çok öğretmenimiz, bu kararın, adeta yüz yüze yazılı sınav yapılan öğrencilerin cezalandırılması anlamına geldiği görüşündedir. Yazılı sınavlar ya her öğrenciye yüz yüze yapılmalıydı (ki, bu mümkün olmadı) ya da yapılan yazılı sınavlar da dikkate alınmamalıdır.

Öte yandan, doğal olarak, derse katılım ve proje ödevi yoluyla belirlenecek ders notları objektif olmaktan uzak olacaktır. Öte yandan uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilerimizin durumu da bir başka tartışma ve adaletsizlik konudur. Özellikle lise yerleştirmeleri bakımından, öğretmenlerimizin kanaat kullanarak vereceği bu notlar, öğretmenleri gereksiz tartışmaların içine çekmek için gerekçe olacaktır.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin adalet duyguları sarsılmamalı, öğretmenlerimiz özellikle velilerle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bakanlık çok geç olmadan kararını gözden geçirmeli ve ortaokullarda da liselerde olduğu gibi birinci yarıyıl notunu, yüz yüze eğitime başlandığında belirlenmek üzere ertelemelidir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli ürünler, dizi ve filmlerde tanıtılsın önerisi
10 Ocak 2021 10:56		 Kızılay'dan, 'yardımların satıldığı' iddiasına ilişkin açıklama
09 Ocak 2021 16:21
TGK, basın mensuplarının aşılamada öncelikli olmasını istedi
08 Ocak 2021 14:53		 Sağlıkçılara ödenecek ek ödeme bütçesi onaylandı
07 Ocak 2021 15:13
Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
07 Ocak 2021 11:41		 Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı
07 Ocak 2021 11:14
Yusuf Yazgan: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı
06 Ocak 2021 11:02		 Sendika'dan tepki: Boğaziçi'nden Gezi çıkaramayacaksınız!
06 Ocak 2021 11:01
Sağlık personeli için ek ödeme kararı bakanlığa gönderildi
05 Ocak 2021 20:54		 Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'ek ödeme' açıklaması
05 Ocak 2021 14:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Naklen atamaya ilişkin 3 husus, 3 karar11:50 - Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı11:38 - Pandemi riski altında bile sıcak haber peşindeler11:31 - Güvenli iletişim platformu HAVELSAN ileti, kamuda kullanılmaya başlandı11:21 - 2020'de bebeklere en çok bu isimler verildi11:16 - 'Benden daha genç yaşta kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu'
11:14 - Millet İttifakı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i çalışıyor11:12 - Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi11:10 - Bakır fiyatları, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde11:07 - Otomotivde 'bol çeşitli ve kampanyalı' bir yıl bekleniyor11:04 - Bulaşıcı hastalıkların kamu binalarındaki yayılımının önlenmesi için rehber hazırlandı10:56 - Yerli ürünler, dizi ve filmlerde tanıtılsın önerisi
10:48 - CHP ve İYİ Parti'den ortak 'ittifak' açıklaması10:41 - Bakanlık ile Kızılay arasında tarım, hayvancılık ve gıda da iş birliği10:38 - Kısıtlamayı ev kafelerle fırsata çevirdiler! Sosyal medya üzerinden ilan veriyorlar10:31 - Bakan Varank, 'virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi10:18 - Astım hastası hemşire, iki kez koronayı yendi
10:13 - Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı DD Ofis Başkanından WhatsApp açıklaması
Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın
Dolara yatırım yapan kaybedecek
Ak Partili Belediye: İşine son vermedik, sözleşmelerini uzatmadık
Cumhurbaşkanlığı BİP'e geçiyor
Okul idarecileri, kendilerine kesilen SGK cezalarını sözleşmeli öğretmenlere yansıtıyor
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nda DP gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi
ABD'de kongre basılırken Gakkoşların ödü koptu
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemelerde artış oldu?
Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sokağa çıkma yasağını delme çözümleri 3
538 liradan altın alan insan 4
turşuda sirke-limon ikilemi 3
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 1
3600 ek gösterge 1
step 1
Mutabık 3
beyin fırtınası 1
arka sokaklar 3
rezistans 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam