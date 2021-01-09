Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti
|09 Ocak 2021 23:16
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İstanbul'da sonbahar ve kış aylarında beklenen yağmurların düşmemesi sonucu barajlarda su seviyesi her geçen gün daha da aşağı düşüyor. Sularının yaklaşık yüzde 80'inin çekilmesiyle Terkos Gölünde belirginleşen, Roma döneminden kalmış olabileceği düşünülen bir kervan yolu da dikkat çekti.
İstanbul'a su sağlayan önemli noktalardan biri olan Terkos Gölü'nde su oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğu görüldü. Gittikçe küçülen gölde suların yüzlerce metre çekildiği görüldü. Suların çekildiği alanlarda ise balçıkla kaplanmış alanlar oluştu. Terkos Gölünde suların çekilmesiyle belirginleşen Roma döneminden kalmış olabileceği düşünülen kervan yolu da dikkat çekti. Suların çekilmesiyle göldeki bir ada da tam olarak ortaya çıktı. Alan havadan drone ile görüntülendi.
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