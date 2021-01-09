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YouTube'tan yeni telif politikası: O kanallar kapatılacak

YouTube, telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdı. Yeni karara göre, 90 gün içerisinde 3 kez telif ihlali alan kanallar kapatılacak.
 09 Ocak 2021 23:22
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YouTube'tan yeni telif politikası: O kanallar kapatılacak

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın video servisi Google, yayıncıları yakından ilgilendiren bir karar aldı.

Business Insider'da yer alan habere göre, YouTube telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdığını duyurdu.

Söz konusu açıklamaya göre, 90 gün içerisinde 3 kez ihlal uyarısı alan kanallar, platformdan tamamen kaldırılacak.

Yeni kurallar çerçevesince bir kanal, ihlal uyarısı alırsa bir hafta boyunca herhangi bir video yükleyemeyecek.

Aynı kanal 90 gün içerisinde ikinci ihlal uyarısını alması durumunda iki hafta boyunca YouTube üzerinden hiçbir video paylaşamayacak.

Aynı kanalın 90 gün içerisinde üçüncü ihlali alması durumunda ise kanal YouTube'tan tamamen kaldırılacak.

Yapılan açıklamaya göre, kanal, söz konusu ihlal videosunu kaldırsa da aldığı uyarı sayılmaya devam edilecek.
Memurlar.Net
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