Ak Partili Belediye: İşine son vermedik, sözleşmelerini uzatmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile pandemi döneminde işçi çıkarma yasağı 17 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak AK Parti'li Kahramankazan Belediyesi'nde 24 sözleşmeli personelden bazılarının işine son verildiği belirtildi.

Yeni yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getiren İYİ Parti Meclis Üyesi Selim Çırpanoğlu, bir süreden beri belediyede çalışan işçiler üzerinde mobbing uygulandığını öne sürdü. 7 işçinin işine son verildiğini belirten Çırpanoğlu, "Pandemi döneminde bu kişiler niye işten çıkarıldı. Bu başka bir parti yaptığı zaman mangalda kül bırakılmıyor. Pandemi döneminde işten çıkarmalar konusunda daha dikkatli davranılmalı" sözleri ile işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Ekonomik durumu gerekçe göstermiş

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'un işten çıkarmalara gerekçe olarak belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumu gerekçe gösterdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Belediye yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 7 değil 6 işçinin işten atıldığı ifade edilirken, "Personelimizin işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, sözleşme süreleri biten personelimizin sözleşmeleri, sözleşme bitiş tarihi itibarıyla yenilenmemiştir. Ayrıca, sözleşmesi yenilenmeyen 7 değil, 6 personelimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla personelimizin işine son verilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir" denildi.