Kars'taki Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinin ardından Iğdır'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, valilik ile belediyeyi ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile görüştü.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte var olan spor ve gençlik yatırımlarının daha farklı boyuta taşınacağını söyledi.

Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede gerek sportif, gerek gençlik anlamında yatırımlarımızı gençlik merkezlerinde kitap kahvelerle, spor alanlarıyla, açık sahalar, futbol, basketbol, voleybol ve bununla birlikte her sporcumuza, halkımızın tüm kesimlerine hitap edebilecek butik spor salonlarıyla tüm halkımız için inşallah bu erişimi kolaylaştıracağız.

Türkiye

Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA

Bakan Kasapoğlu'ndan Iğdır'a yarı olimpik havuz müjdesi

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ne ilişkin 2020 yılında koydukları 1 milyon hedefini daha yukarıya taşıdıklarını belirterek, Iğdır'da yeni bir yarı olimpik havuz inşa edeceklerini söyledi.

Kars'taki Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinin ardından Iğdır'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, valilik ile belediyeyi ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile görüştü.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte var olan spor ve gençlik yatırımlarının daha farklı boyuta taşınacağını söyledi.

Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede gerek sportif, gerek gençlik anlamında yatırımlarımızı gençlik merkezlerinde kitap kahvelerle, spor alanlarıyla, açık sahalar, futbol, basketbol, voleybol ve bununla birlikte her sporcumuza, halkımızın tüm kesimlerine hitap edebilecek butik spor salonlarıyla tüm halkımız için inşallah bu erişimi kolaylaştıracağız.

Mahalle bazlı, ilçe bazlı çalışmalarımız inşallah tüm sporu tabana yayma politikamız gereği Iğdır'da da en kolay erişebileceği, 7-24 kullanabileceği şekliyle halkımızın emrinde, halkımızın hizmetinde olacak."

Yarı olimpik havuz müjdesi

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"yle ilgili de bilgi veren Kasapoğlu, "2020 yılında koyduğumuz 1 milyon hedefini daha yukarıya taşıyoruz ve bu çerçevede Iğdır bu projede varlığını çok güçlü bir şekilde hissettirdi. 2021 yılında da bu hedefi, bu çıtayı daha yukarılara el birliğiyle yükselteceğiz. İnşallah mevcut havuzu halkımızın erişimini kolaylaştırmak için başka bir havuzla zenginleştiriyoruz. Yeni bir yarı olimpik havuzu da belediyemizin tayin edeceği merkeze inşallah en kısa zamanda inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, özellikle gençlerin sporun her alanında destekleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve tüm halkımız bu anlamda spora erişimleri, sportif imkanlara erişimleri ve onların spora teşviki bizim için önemli. Yerel yönetimlerimizle olan iş birliği Iğdır'da gerek belediyelerimizle, gerek valiliğimizle, gerek tüm sivil toplumla ülkemiz açısından da önem teşkil edecek bir boyuta ulaşacak, biz buna inanıyoruz. Sadece tesis değil, gençlerimize bu alanda ne yatırım gerekiyorsa... Yurt inşaatımız hızlı bir şekilde devam edecek, üniversite kampüsündeki. Gençlerimizi her alanda desteklemeye de devam edeceğiz."

Kasapoğlu ve Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek kentten ayrıldı.