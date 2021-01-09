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Hastaya müdahaleye giden sağlık ekipleri soba yaktı

Adıyaman'da hastaya müdahale için giden sağlık ekipleri, asılsız ihbarda bulunan alkollü kişi soğukta üşümesin diye odun kırıp soba yaktı.
 09 Ocak 2021 23:48
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Hastaya müdahaleye giden sağlık ekipleri soba yaktı

Ahmet Arslantaş

Adıyaman'da 112 Acil sağlık ekipleri ilginç bir olayla karşılaştı. Çağrı merkezini 3 kez üst üste arayarak 'hasta' olduğunu söyleyen H.G.'nin çağrısı üzerine ekipler harekete geçti.

Hasta olduğunu söyleyen kişinin, gerçekte hasta olmadığı ve sağlık ekiplerini 'sobasını yakmak' için çağırdığı anlaşıldı. Sağlık ekipleri alkollü olan ve yerinden kalkmakta güçlük çeken kişiye yardım etti.

112'ye gelen çağrıların büyük bir kısmı asılsız

Ekipler, önce evde bulunan odundan kırdı, ardından sobayı yaktı. Sağlık ekiplerinin bu davranışı büyük takdir topladı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen kişi ile ilgili ekipler jandarmaya bilgi vererek, asılsız ihbarda bulunmasından dolayı tutanak tutturdu.

Adıyaman'da 2020 yılında 112 Acil çağrı merkezine gelen 383 bin 868 çağrının 314 bin 311'i yani yüzde 82'si asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.
TRT
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