AB: Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız
|09 Ocak 2021 23:52
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.
Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.
Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmeden sonra sosyal medya hesabındaki mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını ifade ederek, Kovid-19, ekonomik toparlanma ve AB Konseyi'nin Aralık 2020'deki toplantısında Türkiye ile ilişkiler hakkındaki yapılan görevlendirmenin uygulamasını konuştuklarını aktarmıştı.
Aralık 2020'deki zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB ilişkilerinin durumu ve nasıl yol alınacağına dair seçeneklerle ilgili rapor sunması istenmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaret etmesi bekleniyor.
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