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KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla göreve dönen akademik personelin, faiz, AGİ, Geliştirme Ödeneği, Akademik Teşvik Ödeneği ve Gelir Vergisi Dilimi taleplerine yönelik kapsamlı bir tavsiye kararı verdi.
 11 Ocak 2021 00:02
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KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar

İhraç edilen bir akademisyenin açtığı dava sonrasında mahkeme, OHAL Komisyonunun red kararını iptal etmiştir. Görevine dönen akademik personele eski mali hakları topluca ödenmiştir. Ancak bazı mali hak talepleri ise karşılanmamıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu, ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla göreve dönen akademik personelin, faiz, AGİ, Geliştirme Ödeneği, Akademik Teşvik Ödeneği ve Gelir Vergisi Dilimi taleplerine yönelik kapsamlı bir tavsiye kararı verdi.

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Memurlar.Net
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