Sivil memurlar, içtimaya çıkarılabilir mi? İşte Danıştay kararı

Davaya konu olan yönetmeliğin iptali için Sivil Memurlar Sendikası tarafından Danıştay'a yapılan başvuru sonucu yürütmenin durdurulması kararı çıktı.

Daha önce kazanılan mahkeme kararları olsun, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan 2015/3984 sayılı 21 Temmuz 2015 tarihli başvuruda olsun "Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Devlet Memurlarının görev alanı ile ilgili olmayan içtimalara katılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi" konulu dostane çözüm kararı verilmiş ve akabinde bu konuda hassasiyet gösterilmesi konusunda emirler TSK birimlerine ulaşmıştı

Yayınlanan bu emri uygulamasında sıkıntılar yaşanmış 23 Mart 2019 tarihinde 2019/6683 sayı numaralı başvuru ile Kamu Denetçiliği'ne tekrar başvuruldu. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 13 Haziran 2019 tarihinde yine dostane çözüm kararı verilmişti.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasından kaynaklı mevzuat değişikliğine gidilmiş, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliği yayımlanmıştı.

Bu yönetmeliğin 25.inci maddesinin 5. fıkrasında Devlet Memurları amirlerinin katılmalarını emrettikleri "tüm tören, toplantı ve yoklamalar katılırlar (İÇTİMA)" hükmü yer almaktaydı. Bu hüküm içtima ile ilgili verilen mücadeleye aykırı düşmektedir. Bu nedenle; Sivil Memurlar Sendikası tarafından Danıştay'a yapılan başvuru ile bu hükmün iptal edilmesi istenilmiştir.

Danıştay 2.inci Dairesi tarafından verilen 2019/3496 Esas Numaralı Kararda yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Danıştay kararında, hem Jandarma hem de Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerin, kanunun emrettiği üzere, Cumhurbaşkanlığı onayıyla değil İçişleri Bakanlığı onayıyla yürürlüğe konulduğuna dikkat çekildi. Kanundan alınan bir yetki kullanımı olmadığı için de yönetmeliklerin ilgili maddelerinin yürürlüğü durdurulmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI