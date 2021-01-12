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Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen yıl, 8 sözleşmeli personeli işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan 7 sözleşmeli personel dava açtı ve kazandı. 1 ay çalıştırılan 7 sözleşmeli personel geçtiğimiz günlerde bir kez daha işten çıkartıldı
 12 Ocak 2021 10:25
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Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı

Kahramanmaraş Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz, kış günü, belediyede çalışan 12 sözleşmeli personelden 8'inin görevine son verdiği geçen yıl memurlar.net'te haber olarak yer almıştı. Tıklayınız.

Başkan Mehmet Gürbüz, işten çıkardığı sözleşmeli personelin yerine başka illerden yeni personel almıştı

İşten çıkarılan 7 sözleşmeli personel dava açmış ve lehlerine çıkan karar üzerine de göreve başlamışlardı.

Ancak, Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz yine kış günü, 7 sözleşmeli personelin işine son vermiştir.

Memurlar.Net
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