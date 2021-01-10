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Üç ay önce evlendi, elektrik direğine çarpan otomobilde hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
|10 Ocak 2021 06:17
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Uyaroğlu (21) idaresindeki 35 ASN 914 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Savrulan otomobil kahvenin duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Uyaroğlu'nun üç ay önce evlendiği öğrenildi.
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