Suriyeli diye mezar yeri vermediler

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Yayladağı'ndaki göçmenlerin ölülerini defnedecek mezar bulamadı. Koronavirüs nedeniyle mezar yeri sıkıntısı çekildiğini iddia eden belediye 'Yayladağ'da mezar yeri kalmadı' diyerek çoğu Bayır-Bucak Türkmen'i olan Suriyelilerin cenazelerini yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı'ya götürüp defnetmelerini istedi. Bu şekilde 10 yakın cenaze kilometrelerce taşınarak Reyhanlı'ya götürüldü.

BURAYA DEFNEDEMEZSİNİZ

CHP'li Belediyenin dayatmasını MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı deşifre etti. Önce sosyal medya hesabından konuya tepki gösteren Kaşıkçı, ardından da durumu Hatay Valiliği ile paylaştı. Valilik duruma el koyunca Büyükşehir Belediyesi kararından geri adım attı. Ancak bölgede ikamet eden Suriyeliler Hatay merkez ve diğer ilçelerde CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin aynı uygulamaya devam ettiğini belirtti.

ÇOĞU BAYIR BUCAK TÜRKMEN'İ

Yeni Şafak'a konuşan Lütfi Kaşıkçı, "Yayladağ'da Suriye'deki iç karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığınan Bayır Bucak bölgesinden gelip yerleşen Türkmen soydaşlarımız yaşıyor. Beni aradılar ve durumu aktardılar. Büyükşehir Belediyesi onlara 'Korona'dan dolayı mezar yeri yok. Cenazelerinizi Reyhanlı'ya götürün. Siz cenazenizi burada defnedemezseniz' demiş. Yani oradaki sadece Türkmen soydaşlarımız değil Suriye vatandaşı olan Araplar da aynı problemi yaşıyor" dedi

Kaşıkçı şunları söyledi: "Dili, dini, rengi fark etmez. Bizde böyle bir şey olamayacağını, kim nerede ikamet ediyorsa cenazesini oraya defnetmesi gerektiğini belirterek girişimlerde bulunduk. Durumu Vali Bey'e ede ilettim. O da şiddetle karşı çıktı, duruma müdahale edeceğini söyledi. Vali Bey de devreye girince büyükşehir belediyesi geri adım attı. Yayladağı'na gidip 'Cenazelerinizi buraya defnedebilirsin' demişler. Bizim böyle bir oraya girmemiz ne kadar ayıp bir durum. İnsanın cenazesi yerde kalır mı?"



BÖYLE AYRIMCILIK GÖRÜLMEDİ!

Bir ayrımcı söylem Kayseri'de baş gösterdi. Kayseri Olay gazetesine demeç veren İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Ümit Yasin Tunçbilek, Kayseri'deki hava kirliliğinden Suriyelileri sorumlu tuttu. Tunçbilek, kent merkezinde yoğunlaştığını söylediği Suriyelilerin de yaktıkları bazı uygun olmayan maddeler nedeniyle hava kirliliğine neden olduklarını iddia etti.

ELİNDE ÖLÇÜM CİHAZI MI VAR

Tunçbilek'i da arayarak elinde Suriyelilerin havaya kirlettiğine dair bir ölçüm cihazı olup olmadığını, bu durumu nasıl tespit ettiğini sorduk. Tunçbilekşu ifadelerini kullandı: "Kayseri'de hava yüksek. Eskişehir bağlarında çok anormal derecede yakılan kömür var. Dağıtılan kömürlerden dolayı çok fazla is çıkarıyor. Çoğul olarak Suriyelileri kullandık ama bizim halkımızda yakıyor olabilir. Bizim sanayi kesimimizde yakan oluyor ama biz onları belediyeye bildiriyoruz. Suriyeliler anormal derecede kalorisi düşük kömür kullanıyorlar. Çözümü doğalgaz."

Ayşe Mine Alioğlu