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Dolara yatırım yapan kaybedecek

Türkiye'ye kasımda 1,8 milyar, aralıkta 2,3 milyar dolar yabancı girişi yaşandı. Ocakta da trend sürüyor. Yabancı yatırım kuruluşları, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlere reformların da eklenmesiyle birlikte, doların 7 TL ve altına gerileyebileceğini öngörüyor.
 10 Ocak 2021 07:05
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Dolara yatırım yapan kaybedecek

Normalleşme adımları ve yeni ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle birlikte TL varlıkların yıldızı parlamaya başladı. Bu sürecin en önemli yansıması "yabancı yatırımcıların Türkiye algısının yükselmesi" şeklinde gelişiyor. Kasımda 1,8 milyar dolardan sonra, aralıkta da 2,3 milyar doları bulan yabancı yatırımcı girişi yaşandı. Ocak ayında devam eden işlemlere bakıldığında, bu girişin devam ettiği görülüyor. 8,58 ile zirve yapan dolar, TL karşısında zayıflayarak geçen hafta 7,24'e kadar geriledi. Haftalık kapanış ise 7,37'den gerçekleşti. ABD'de varlık alımlarının "beklenenden daha erken bitebileceği" yönündeki haberler, cuma günü doların küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketine sebep oldu. Kur, 200 günlük ortalama olan 7,30'un üzerine çıktı. Uzun süredir analiz yapmayan yabancı kuruluşlar da, normalleşme süreci ile birlikte TL hakkında olumlu raporlar yayımlamaya başladı. İşte onlardan öne çıkanlar:

¥ Goldman Sachs, (doların düşeceğine yönelik) Türk lirasında "uzun pozisyon" açılması tavsiyesinde bulundu. Raporda "Türk lirası yüzde 15 'carry trade' getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor" denildi.
¥ HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda, yıl sonu dolar/TL tahminini 7,10 olarak açıkladı. Banka, tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini de öngördü.
¥ İsviçreli UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7 seviyesine kadar düşüş bekliyor. Banka, doların en fazla 7,60'tan yılı tamamlabileceğini öngörüyor.
¥ CitiBank, yatırımcıların Türk varlıklarında olumlu algısının devam edeceğini öngördü. Kurum "Merkez Bankasının sadeleşme politikası, lirayı destekleyecek" görüşünü öne sürdü.
¥ Rabobank, önümüzdeki aylarda dolar/TL'nin 7'nin altına düşebileceği öngörüsünde bulundu. Kurum Stratejisti Piotr Matys "TL, kazançlarını daha da artırabilir. İyi bir algı var, gelişen piyasalar ve TL de bundan faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

6,85 SEVİYESİ BİLE GÖRÜLEBİLİR

Analistler "Faizler yüzde 17'de ne kadar kalabilir?" sorusunun cevabının önemli olduğunu vurguluyor. Ekonomik aktivitenin faizden etkileneceğini dile getiren analistler "Buna ne kadar izin verilebilir? TCMB, faizi buralarda tutarsa dolarda ilk etapta 7,10'lara kadar gerileme görülebilir. CDS primi de düşüyor, 250'lere kadar getirmemiz lazım. Bunu da reformlarla yapacağız. TCMB rezervleri de bu süreçte hızla artmalı. Borsaya ise yabancı ilgisi sürecek. 2,35 dolara kadar borsanın yolu açık. Bizim dışımızdaki tek faktör dolar endeksi... Buranın çok yükselişe geçmemesi lazım. Bütün bunlar bir araya gelirse; dolarda 6,85 dahi söz konusu olabilir" görüşünü dile getiriyor.

ANALİSTLER UYARIYOR

Yerli yatırımcılar TL'deki fırsatları kaçırmasın!

Yabancılar son dönemde iştahla TL varlıklara ilgi gösterirken, yerlilerin dövize ilgisi sürüyor. Bireysel banka hesaplarındaki döviz tutarı önceki hafta 1,9 milyar dolar arttı. Ticari hesaplardan ise 1 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Toplam döviz hesaplarının büyüklüğü 864 milyon dolar artarak, 235 milyar doları aştı. Ancak dövizde geçen hafta yaşanan yüzde 1,5'lik düşüş, tersine dolarizasyonun başlamış olabileceği sinyalini de verdi. Analistler "Yabancı yatırımcının TL getirisinden memnun olduğu bir ortamda, yurt içi yerleşiklerin güveni daha geç gelecek gibi görünüyor. 2018'de yaşanan kur atağından sonra dolar dört ay içerisinde 7,20 TL'den 5,30 TL'ye kadar, yüzde 36 değer kaybı yaşadı. 'Aynı düzeltme görülür' demek yanlış. Ancak iki dönemin ortak noktası var; yükselen döviz ve enflasyona vurulan yüksek faiz darbesi. Türk lirasının getirisinin yükseldiği ve yabancı sermayenin TL'ye döndüğü bu dönemde, trende karşı durmanın maliyeti yerliler için yüksek olabilir" uyarısında bulunuyor.
Türkiye
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