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Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın

'Kalabalık yerlerdeki kişilerin antikor seviyeleri, eski hayata dönüş için yeterli kıstas' diyen uzmanlar, bu ayın ortasından itibaren 'bölgesel' bazlı ilk normalleşmeyi önerdi, ay sonundan itibaren de 'Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı' dedi.
 10 Ocak 2021 07:13
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Salgının hızı kesildi! Yeni normale dönüş yakın

Pandemi, uzmanları ikiye böldü. Normal hayat için adımların atılması gerektiğini belirten kimi uzmanlara göre, Türkiye sürü bağışıklığına doğru gidiyor. Ülkenin kalabalık yerlerinde bağışıklığın, salgının hızını kesme düzeyine ulaştığı ifade ediliyor.

Kalabalık ve hastalığın çok geçirildiği yerlerde, kişilerdeki antikor düzeyine bakarak "bölgesel" anlamda normalleşme aşamasına geçilmesi öneriliyor. İlk yer olarak da İstanbul'a işaret ediliyor. Özellikle toplu taşıma kullanan grupta bir an önce antikor düzeyine bakılması tavsiye ediliyor.

Hastalığı geçirenler baz alındığında toplumsal bağışıklığın %50-60'ı bulmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bu ayın ortasından itibaren normalleşme adımları atılmasını savunan uzmanlar, ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceği, okullardan başlayarak kafe ve restoranların kademeli açılması gerektiği görüşünde.

"Henüz erken" diyen kimi uzmanlar ise, vakalar düşse de normalleşme için yeterli olmadığında hemfikir. Hastalığı geçirmiş olan çoğu kişide yeteri kadar antikor tespit edilmediği, antikora sahip olanlarda ise koruyucu sürenin tam olarak bilinmediği kaydediliyor.

Uzmanlar, sürü bağışıklığını oluşsa bile, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk faktörü devam edeceğinden, normalleşme için yeterli görmüyor.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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