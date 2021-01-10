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Tapuda 2,2 milyon uzaktan işlem!

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tapu hizmetleri mart itibarıyla sadece 'Web Tapu' üzerinden verilirken bu kanalla 1 milyon 350 bin işlem yapıldı. 2020 genelinde ise Web Tapu, e-Randevu ve ALO 181 ile birlikte 2 milyon 203 bin kişi, tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden satışını uzaktan gerçekleştirdi.
 10 Ocak 2021 07:21
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Tapuda 2,2 milyon uzaktan işlem!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, pandemi döneminde vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını sağlamak amacıyla sadece Web Tapu üzerinden hizmet verirken bu sayede vatandaşlar evlerinden çıkmadan işlemlerini yapabildi. Gerekli belgeler elektronik ortamda gönderilirken emlakçılara yetki verilmesi, tapu senedi, ipotek belgesi gibi evrakın alınmasına kadar birçok işlem bu sistem üzerinde sağlandı.

2019'dan geçen yıl marta kadar 300 binin altında olan 'Web Tapu'da işlem sayısı 2020 Mart ayından yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştı. Koronavirüs sürecine rağmen Web Tapu üzerinden yapılan satışlar dört kattan fazla arttı.

Geçen yılın tamamına bakıldığında ise Web Tapu, telefonla destek ve e-Randevu dahil tapudaki satış işlem sayısı 2 milyon 203 bin oldu. Başvurularda 1 milyon 176 bin satış ile konut ilk sırada yer alırken 336 bin 779 arsa satışı gerçekleşti. 2019'da toplam satışlar yaklaşık 2 milyon 22 bin olmuştu.

Bütün dünyanın evlere kapandığı bir yılda satış işlemlerinde gerileme değil artış yaşanması dikkat çekti. Online olarak Web Tapu üzerinden alım satım, ipotek, haritacılık gibi işlemlerini çok daha hızlı ve sıra beklemeden yapan vatandaşlar, sadece son aşamada ıslak imza için tapu ve kadastro müdürlüklerine gitti.

TELEFONDA DESTEK HİZMETİ

Evinde bilgisayarı, interneti olmayan ya da kullanamayanlar için telefonda destek sistemi de devreye girdi. Web Tapu sistemine 'ALO 181' çağrı merkezi üzerinden işlem başvurusu alınabilmesine yönelik fonksiyon eklendi ve uygulamaya alındı. Böylece vatandaşlar mülkü üzerindeki hacizden imar durumuna kadar birçok işleme kolayca ulaşabiliyor.

Web Tapu sistemini kullanmak isteyenlerin e-Devlet şifresi olması gerekiyor. Bu sebeple Türkiye'den mülk alan yabancılar ilk etapta bu sistemden faydalanamadı. Sistemde yabancı portali çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten yetkililer, yabancıların tapu işlem başvurularının Web Tapu üzerinden alınabilmesinin yakın zamanda sağlanacağını ifade etti.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA

Uygulama üzerinden İstanbul'da 296 bin 808, Ankara'da 173 bin 269, İzmir'de 116 bin 109, Antalya'da 84 bin 640 ve Bursa'da 81 bin 675 konut satıldı. Vatandaşlar uygulama sayesinde İstanbul'da 49 bin 80, Ankara'da 20 bin 236, İzmir'de 13 bin 791, Antalya'da 13 bin 774 ve Konya'da da 11 bin 842 arsa sattı.

WEB TAPU SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten tapu ve kadastro işlem başvurusunu yapabiliyor ve gerekli belgeleri internetten gönderebiliyor. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneği tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alınabilir. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-Devlet şifresi ile Web Tapu sistemine giriş yaparak yetkilendirildiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir. Ayrıca Web Tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alındı.

ÖNDER ÇELİK
Türkiye
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